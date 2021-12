Vláda bude v utorok rozhodovať o novom šéfovi Protimonopolného úradu

Bratislava 14. decembra (TASR) - Predsedom Protimonopolného úradu (PMÚ) by sa mohol stať súčasný šéf Úradu priemyselného vlastníctva Matúš Medvec. Ten sa ako jediný kandidát zúčastnil minulý piatok (10.12.) verejného vypočúvania a päťčlenná výberová komisia na čele s vedúcim úradu vlády Júliusom Jakabom ho odporučila vláde. Kabinet by mal o tomto návrhu rozhodnúť na utorkovom rokovaní.



Výrobca prevodoviek Magna PT by mal na rozšírenie výroby v Kechneci pri Košiciach získať investičný stimul od štátu vo výške 13,278 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Firma plánuje do roku 2023 investovať do budov, strojov, prístrojov a zariadení spolu viac ako 144 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu, ktorý na rokovanie vlády predkladá ministerstvo hospodárstva.



Splnenie cieľov spôsobilostí pridelených SR v rámci procesu obranného plánovania NATO s dôrazom na ťažkú mechanizovanú brigádu, budovanie kapacít kybernetickej obrany, boj proti hybridným hrozbám, zabezpečenie leteckej pátracej a záchrannej služby či plnenie záväzkov v rámci PESCO patrí medzi priority Ministerstva obrany (MO) SR v nasledujúcich rokoch. Vyplýva to zo Smernice pre obranné plánovanie SR na roky 2023 až 2028, ktorú by mal rovnako prerokovať kabinet.



Rezort obrany predkladá vláde aj návrh, podľa ktorého by sa malo v prvom polroku 2022 na území Slovenskej republiky konať 32 vojenských cvičení s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl. Slovenskí vojaci by zároveň mali byť vyslaní na 60 cvičení v zahraničí. Vláda by mala rozhodnúť aj o úhrade výdavkov vo výške 1,8 milióna eur šiestim obciam za vykonané záchranné práce a opatrenia počas mimoriadnych situácií. Vo všetkých dotknutých obciach ich vyhlásili pre zosuv pôdy.



Kabinet má v pláne prerokovať aj viaceré materiály z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 – 2028 kladie dôraz predovšetkým na prácu s mladými ľuďmi a ich neformálne vzdelávanie. Ministri majú diskutovať aj o Globálnom dohovore UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania, ktorý by mal prejsť ratifikáciou.



Vláda má takisto rozhodnúť o zrušení legislatívnej úlohy pre Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré malo v decembri predložiť novelu zákona o RTVS. Rezort, ktorý s návrhom na zrušenie úlohy prišiel vysvetľuje, že kľúčové oblasti novely si vyžadujú širšiu spoločenskú diskusiu, ktorá by mala viesť k všeobecnému konsenzu. Vzhľadom na to nie je možné podľa ministerstva určiť ani časový predpoklad, kedy sa právna úprava dostane do legislatívneho procesu.