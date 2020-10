Vláda má rozhodnúť o zákaze zhromažďovania sa

Bratislava 12. októbra (TASR) - V pondelok od 9:00 bude mimoriadne zasadať vláda. Rozhodnúť by mala o zákaze zhromažďovania sa nad šesť ľudí, ako avizoval v nedeľu minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).skonštatoval v nedeľu Krajčí s tým, že pracujúcim a študentom sa má umožniť chodiť do práce a do školy, avšak všetky ostatné činnosti sa musia obmedziť na úplné minimum.Vládny kabinet sa zíde po tom, ako počas víkendu rokovali pandemická komisia vlády a následne ústredný krízový štáb. V nedeľu sa prijali prísnejšie opatrenia v dôsledku výrazného nárastu počtu nakazených novým koronavírusom. Od pondelka prechádzajú stredné školy na dištančnú výučbu. Ďalšie opatrenia majú platiť od štvrtka.