Vláda bude dnes rozhodovať o dotáciách pre rezort kultúry

Bratislava 7. októbra (TASR) - Ministerstvo kultúry SR by mohlo poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu aj na odstraňovanie následkov či znižovanie negatívnych vplyvov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry, ako aj na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám. Vyplýva to z návrhu nového zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rezortu kultúry, ktorým sa bude vláda v stredu na svojom rokovaní zaoberať. Vládny kabinet sa zíde netradične v skorých ranných hodinách, rokovať má od 6.00 h.



Dotácie rezortu kultúry bude podľa návrhu novely možné poskytnúť aj na činnosti súvisiace s obnovou kultúrnych pamiatok, ktoré nepredstavujú samotnú obnovu – napríklad na zdokumentovanie aktuálneho stavu kultúrnej pamiatky, odborné posúdenie potreby jej obnovy (reštaurovania) alebo prípravu projektovej dokumentácie na jej obnovu, takisto bude možné podporiť činnosti zamerané na budovanie alebo skvalitnenie evidencií kultúrnych pamiatok, výstavy či odborné podujatia v tejto oblasti.



Vládny kabinet sa bude zaoberať aj pokračovaním spolupráce SR s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Slovensko musí poskytnúť záväzné stanovisko ESA do 8. októbra. Päťročná spolupráca SR a ESA založená na Zmluve o európskom spolupracujúcom štáte (ECS Agreement) z roku 2015 a jej finančnom plnení z roku 2016 (Plán pre ECS - PECS) vyprší 3. februára 2021.



Čierna Hora má Slovensku splatiť dlh v objeme 0,59 milióna dolárov (0,50 milióna eur). Vyplýva to z návrhu dohody na vyrovnanie pohľadávky Slovenskej republiky voči Čiernej Hore, ktorým sa v stredu bude vláda zaoberať.