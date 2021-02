Vláda rozšíri možnosti členstva v hodnotiacich komisiách sudcov

Bratislava 1. februára (TASR) – Sudcovia, ktorí boli odvolaní z funkcie sudcu z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov, budú môcť byť členmi hodnotiacich komisií. Predpokladá to vládny návrh zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorým sa mení zákon o sudcoch a prísediacich. V pondelok ho schválila vláda SR.



Rezort spravodlivosti argumentuje, že doterajšia právna úprava umožňuje participovanie v hodnotiacich komisiách len tým sudcom, ktorým zanikla funkcia z dôvodu dosiahnutia veku 67 rokov. „Opomína sa však kategória sudcov, ktorí boli odvolaní z funkcie sudcu z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov, ktorí môžu byť rovnako prínosní pre fungovanie hodnotiacich komisií, ktorých činnosť je potrebné zabezpečiť pre riadne fungovanie súdov, či už pri obsadzovaní voľných miest sudcov, v disciplinárnom konaní alebo pri pravidelnom hodnotení sudcov,“ spresnilo ministerstvo.



Schválený návrh zákona ruší fixovanie člena hodnotiacej komisie na súd, na ktorom naposledy vykonával svoju funkciu. „Preto sa volí riešenie, ktoré nevyhnutne neviaže určenie voľného miesta na súde, na ktorom emeritný sudca naposledy vykonával funkciu sudcu, aj keď je toto riešenie preferované,“ doplnilo MS SR v dôvodovej správe.



Zákon zároveň výslovne rozlišuje dôvody zániku funkcie sudcu, ktoré sa berú do úvahy pri riešení otázky, či sa sudca môže alebo nemôže stať členom hodnotiacej komisie. „Funkcia sudcu zaniká z rôznych dôvodov. Nie všetky však majú charakter, ktorý nediskvalifikoval bývalého sudcu z možnosti výkonu funkcie člena hodnotiacej komisie,“ spresnil rezort s tým, že zákon neumožňuje zvoliť do funkcie člena hodnotiacej komisie sudcu, ktorému zanikla funkcia odvolaním z dôvodu právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin či z dôvodu zbavenia funkcie v disciplinárnom konaní.



Vláda zároveň v súvislosti s týmto zákonom schválila aj návrh na skrátené legislatívne konanie. „Uvedené legislatívne opatrenia je potrebné prijať tak, aby mohli byť účinné čo najskôr, keďže neriešenie vzniknutej situácie alebo odďaľovanie jej riešenia by mohlo byť príčinou prehlbovania vzniknutých problémov súvisiacich s uplatňovaním ústavou garantovaných práv na súdnu ochranu a na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov,“ doplnilo ministerstvo.