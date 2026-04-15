Vláda sa bude venovať aj personálnej stratégii v zdravotníctve
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Ak chce Slovensko zmeniť dlhodobo kriticky nízky počet zdravotníkov a do roku 2040 v tejto oblasti dosiahnuť priemerný štandard krajín Európskej únie, bude musieť na trh práce doplniť približne 77.000 zdravotníkov, pričom asi polovicu majú tvoriť sestry a približne štvrtinu lekári. Vyplýva to z návrhu Národnej stratégie stabilizácie a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040, ktorý Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predkladá na stredajšie rokovanie vlády.
Kabinet bude na 137. schôdzi takisto schvaľovať návrh Ministerstva vnútra (MV) SR, aby sa rozpočtová organizácia Ministerstva financií SR DataCentrum stala priamo určeným prijímateľom financií z Plánu obnovy a odolnosti. Prostriedky vo výške 2,3 milióna eur má použiť na nákup nových sieťových zariadení a komponentov nevyhnutných na efektívne fungovanie inštitúcií verejnej správy, ako aj na zabezpečenie ich schopnosti flexibilne reagovať na aktuálne požiadavky v oblasti digitalizácie, spracovania údajov a poskytovania služieb občanom.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR zasa navrhuje, aby sa rezort stal od 1. mája členom záujmového združenia právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktorého úlohou je podporovať digitalizáciu samospráv a skvalitňovať elektronické služby.
V rámci informatívnych správ sa ministri budú zaoberať tiež bilanciou vybavovania petícií a sťažností za rok 2025 Úradom vlády (ÚV) SR a orgánmi štátnej správy. ÚV doručili podľa uvedenej štatistiky celkovo 661 podaní, z toho aj šesť petícií a 55 sťažností.
