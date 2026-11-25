< sekcia Slovensko
Vláda sa bude venovať financiám pre VÚC
Kabinet sa na svojej 164. schôdzi bude zaoberať i správou o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2021 až 2025.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Peniaze, ktoré dostávajú vyššie územné celky (VÚC) ako podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, by sa mali budúci rok prerozdeliť adresnejšie. Vyplýva to z upraveného nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorým sa v stredu bude zaoberať vláda.
Kabinet sa na svojej 164. schôdzi bude zaoberať i správou o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2021 až 2025. Uvádza sa v nej, že počet obyvateľov Slovenska klesá, populácia rýchlo starne a pôrodnosť sa dostala na historicky nízke úrovne. Naopak, úmrtnosť sa po pandemických rokoch vrátila na predpandemické hodnoty a epidemiologická situácia je celkovo priaznivá.
Vláda zároveň plánuje vziať späť návrh novely zákona o Environmentálnom fonde. Ministerstvo životného prostredia v nej navrhovalo, aby fond mohol vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov. Návrh bol v parlamente v druhom čítaní.
Envirorezort predložil aj návrh na zníženie výmery chráneného areálu Malé Vážky v okrese Hlohovec z 3,48 hektára na 2,85 hektára.
Kabinet sa bude zaoberať i usporiadaním územných celkov, v ktorých Slovenský pozemkový fond zabezpečuje poskytovanie náhradných pozemkov. Zmenu ministerstvo pôdohospodárstva odôvodňuje potrebou zabezpečiť v každom územnom celku dostatočnú zásobu pozemkov, ktoré sa môžu poskytnúť oprávneným osobám ako náhrada.
Ministri sa budú venovať aj návrhu odpovede vlády na správu o prerokovaní východiskovej správy SR k medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím a informácii o aktuálnej situácii šírenia afrického moru ošípaných.
Kabinet sa na svojej 164. schôdzi bude zaoberať i správou o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2021 až 2025. Uvádza sa v nej, že počet obyvateľov Slovenska klesá, populácia rýchlo starne a pôrodnosť sa dostala na historicky nízke úrovne. Naopak, úmrtnosť sa po pandemických rokoch vrátila na predpandemické hodnoty a epidemiologická situácia je celkovo priaznivá.
Vláda zároveň plánuje vziať späť návrh novely zákona o Environmentálnom fonde. Ministerstvo životného prostredia v nej navrhovalo, aby fond mohol vykonávať činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov. Návrh bol v parlamente v druhom čítaní.
Envirorezort predložil aj návrh na zníženie výmery chráneného areálu Malé Vážky v okrese Hlohovec z 3,48 hektára na 2,85 hektára.
Kabinet sa bude zaoberať i usporiadaním územných celkov, v ktorých Slovenský pozemkový fond zabezpečuje poskytovanie náhradných pozemkov. Zmenu ministerstvo pôdohospodárstva odôvodňuje potrebou zabezpečiť v každom územnom celku dostatočnú zásobu pozemkov, ktoré sa môžu poskytnúť oprávneným osobám ako náhrada.
Ministri sa budú venovať aj návrhu odpovede vlády na správu o prerokovaní východiskovej správy SR k medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím a informácii o aktuálnej situácii šírenia afrického moru ošípaných.