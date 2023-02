Vláda sa bude venovať návrhom zmien školského zákona

Bratislava 22. februára (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce zaviesť právny nárok na prijatie v materskej škole. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.



Návrh zmeny školskej legislatívy prináša tiež reformu poradenstva a prevencie, po novom sa tiež spresňujú aj stanovenia o hodnotení žiakov v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe. Návrh zákona zavádza i možnosť zaviesť v základných školách úvodný ročník.



Na 136. schôdzi kabinetu preberú ministri viaceré návrhy zákonov z dielne ministra spravodlivosti. Návrh novelizovaného zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) prináša možnosť nosiť tzv. telové kamery na služobných rovnošatách príslušníkov ZVJS, záznamy majú pomôcť pri vyhodnocovaní bezpečnostných incidentov. Novela Správneho súdneho poriadku má zasa priniesť možnosť domáhať sa v rámci žaloby proti nečinnosti orgánov verejnej správy aj finančnej kompenzácie.



Na vládu sa vracia aj návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá má zakázať poskytovať služby solárií ľudom mladším ako 18 rokov.



V takmer 30-bodovom programe rokovania exekutívy sa bude vláda zaoberať aj rozšírením vojenského zastúpenia SR pri orgánoch Európskej únie a NATO, v aktuálnom roku by sa zo súčasných 94 mal počet zvýšiť na 107 príslušníkov slovenských ozbrojených síl. Na stole je tiež personálny návrh povýšenia štyroch dôstojníkov do hodnotí brigádny generál.



Vláda má na stredajšom rokovaní prijať i dve vyhlásenia - k piatemu výročiu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, rovnako tak vyhlásenie vyjadrujúce ľútosť obetiam politického prenasledovania v súvislosti s komunistickým prevratom v roku 1948.



Kabinet Eduard Hegera (OĽANO) by sa mal zaoberať aj nariadením, ktoré určuje kritické zahraničné investície. Tými budú najmä zmeny majiteľov alebo zvýšenie majetkových podielov zahraničných investorov vo firmách, zaoberajúcich sa výrobou zbraní, výrobou, výskumom, vývojom alebo inováciami výrobkov obranného priemyslu, ale aj vo firmách z oblasti kritickej infraštruktúry, biotechnológií či médií.



Na programe rokovania je tiež viacero zákonov z dielne ministerstva dopravy. Okrem iného sa bude vláda zaoberať návrhom leteckého zákona či zákona o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín.