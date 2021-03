Vláda sa bude zaoberať migračnou politikou či revidovaným OP FEAD

Bratislava 24. marca (TASR) - Vládny kabinet sa bude na stredajšom rokovaní zaoberať migračnou politikou Slovenskej republiky či revidovaným operačným programom potravinovej a základnej materiálnej pomoci (OP FEAD).



Migračná politika SR by v nasledujúcich rokoch mala v oblasti legálnej migrácie vytvárať podmienky pre pracovnú mobilitu v súlade s potrebami národného hospodárstva. Cieľom je takisto efektívny prístup v oblasti návratovej politiky a tiež integrácia cudzincov do slovenskej spoločnosti ako neoddeliteľný aspekt úspešnej, riadenej migrácie. Vyplýva to z dokumentu Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025, ktorým sa bude zaoberať vládny kabinet.



Z novej iniciatívy REACT-EU, ktorá navýši finančné prostriedky aktuálnych eurofondových programov, pôjde dodatočných takmer 19 miliónov eur do revidovaného OP FEAD ešte tento rok. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, o ktorom má v stredu tiež rokovať vláda. Z iniciatívy REACT-EU má Slovensko podľa predbežnej dohody dostať celkovo 780 miliónov eur, z toho tento rok dostane takmer 616 miliónov eur. Presná suma, ktorú Slovensko dostane v roku 2022, ešte známa nie je. Počas rokovaní na národnej úrovni sa dohodlo, že celkovo z REACT-EU pôjde na potravinovú a materiálnu pomoc 24 miliónov eur. Z toho v roku 2021 predstavuje navýšenie alokácie sumu takmer 19 miliónov eur.



Na programe je aj zmena štatútu Rady vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel. Cieľom je aktualizácia štatútu a názvu rady s prihliadnutím na význam kreatívneho priemyslu.



Vláda sa bude zaoberať aj správou o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca SR za rok 2020, z ktorej vyplýva, že hlavnými hrozbami na hranici s Ukrajinou zostáva nelegálna migrácia a pašovanie tovaru. Zvýšenú pozornosť si vlani vyžadovala hranica s Maďarskom, krajina totiž odmieta žiadosti SR o prijatie osôb na základe dohody o readmisiách. Dôsledky majú dosah aj na Poľsko a Českú republiku, problém sa má riešiť na úrovni Vyšehradskej skupiny. Pri dočasnom obnovení kontrol na hraniciach pre pandémiu ochorenia COVID-19 nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam. Kabinet si v stredu vypočuje aj správu o činnosti zástupcu SR pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2020.