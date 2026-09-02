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Vláda sa bude zaoberať najmä poľnohospodárstvom
Na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre bude rokovať v areáli národného výstaviska Agrokomplex.
Autor TASR
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Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Vláda by sa na svojej stredajšej 154. schôdzi mala zaoberať najmä poľnohospodárskymi témami. Na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre bude rokovať v areáli národného výstaviska Agrokomplex.
Vládni ministri by mali v stredu prerokovať návrh finančného rámca priamych platieb na rok 2027, návrh na podporu činnosti miestnych akčných skupín (MAS), návrh na zabezpečenie podpory poľnohospodárskej výroby, návrh na riešenie dôsledkov sucha, ako aj návrh rámca koordinácie pre súčasnú situáciu v poľnohospodárstve.
Vládny kabinet by mal taktiež diskutovať o možnostiach ďalšieho postupu v súvislosti s euronariadením zo 17. júna 2026 o rastlinách získaných určitými novými genómovými technikami (NGT) a o produktoch z nich.
Vládni ministri by mali v stredu prerokovať návrh finančného rámca priamych platieb na rok 2027, návrh na podporu činnosti miestnych akčných skupín (MAS), návrh na zabezpečenie podpory poľnohospodárskej výroby, návrh na riešenie dôsledkov sucha, ako aj návrh rámca koordinácie pre súčasnú situáciu v poľnohospodárstve.
Vládny kabinet by mal taktiež diskutovať o možnostiach ďalšieho postupu v súvislosti s euronariadením zo 17. júna 2026 o rastlinách získaných určitými novými genómovými technikami (NGT) a o produktoch z nich.