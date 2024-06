Vláda sa bude zaoberať návrhom bezpečnostných opatrení lex atentát

Bratislava 12. júna (TASR) - Návrh zákona tzv. lex atentát má riešiť niektoré opatrenia na zlepšenie bezpečnostnej situácie v SR. Legislatívu predložil na stredajšie rokovanie podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) bez ďalších podrobností, materiál bude k dispozícii dodatočne. Vplýva to z programu rokovania vlády na webe.



Vládny kabinet má takisto rokovať o spustení realizácie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Rusovciach. Proces verejného obstarávania na zhotoviteľa, ktorý sa začal v decembri 2019, brzdilo viacero konaní o námietkach. Aj samotné vyhodnotenie súťaže preveroval Úrad pre verejné obstarávanie na základe námietok opakovane. Rekonštrukcia má umožniť využívať kaštieľ na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť jeho sprístupnenie aj pre verejnosť.



Ďalším návrhom legislatívnej zmeny, ktorým sa bude vláda zaoberať, je návrh ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD), ktorým sa majú zvýšiť peňažné príspevky na opatrovanie. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie má byť 5,83 eura. Výška peňažného príspevku pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa má zvýšiť na 615,50 eura mesačne.



Ministri budú rokovať aj o zvýšení finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb. Mesačný príspevok na osobu by sa mal v budúcom roku pri pobytovej starostlivosti pohybovať od 188 do 825 eur a pri ambulantnej od 125 do 550 eur v závislosti od stupňa odkázanosti.



Ministerstvo vnútra na rokovanie kabinetu predložilo Národný akčný plán boja proti terorizmu do roku 2027. Obsahuje 30 úloh, ktoré sa zameriavajú na prevenciu, ochranu, pripravenosť a koordináciu. Cieľom je rozšíriť nástroje boja proti terorizmu v SR a reagovať na zmeny bezpečnostného prostredia.