Vláda sa bude zaoberať okresmi Michalovce a Sobrance

Bratislava 28. februára (TASR) - Slovenská vláda sa na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Michalovciach bude zaoberať najmä sociálno-ekonomickou situáciou a vybranými problémami v okresoch Michalovce a Sobrance. Okrem toho je na programe aj schválenie národných víz pre občanov tretích krajín, investičná pomoc pre michalovskú spoločnosť Lichtgitter FRP Slovakia či štatút Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.



Spoločnosť Lichtgitter FRP Slovakia by mala dostať na zriadenie novej prevádzky v Michalovciach štátnu investičnú pomoc vo výške 1,229 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Firma plánuje na východe Slovenska spustiť výrobu plastových roštov vystužených sklenými vláknami (FRP). Investičné náklady by mali prekročiť 6,3 milióna eur a vzniknúť by malo do konca roka 2027 spolu 54 nových pracovných miest.



Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) sa bude zaoberať aj štatútom Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. V návrhu sú stanovené hlavné úlohy ministerstva, zásady riadenia či organizačná štruktúra rezortu.



Zvýšiť by sa mohol v prípade schválenia návrhu počet národných víz v profesiách z oblasti dopravy či priemyslu. Návrh rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny ráta s nárastom národných víz v priemysle na 10.000 ročne. Má sa tak zefektívniť prijímanie príslušníkov vybraných tretích krajín. Ide najmä o automobilovú výrobu, ktorá vykazuje nedostatok pracovnej sily.