Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. november 2025Meniny má Kornel
< sekcia Slovensko

Vláda sa bude zaoberať okresmi Svidník, Stropkov a Medzilaborce

.
Na snímke zľava vicepremiérka a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD), premiér SR Robert Fico (Smer-SD) a štátny tajomník Ministerstva obrany SR Igor Melicher počas výjazdového rokovania Vlády SR v meste Šurany v okrese Nové Zámky v utorok 28. októbra 2025. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Ďalšími bodmi rokovania budú novela zákona o odlesňovaní či informácia o aktuálnej situácii šírenia afrického moru ošípaných.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. novembra (TASR) - Vláda sa na stredajšom výjazdovom zasadnutí vo Vyšnom Orlíku (okres Svidník) bude zaoberať najmä sociálno-ekonomickou situáciou v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce. Ďalšími bodmi rokovania budú novela zákona o odlesňovaní či informácia o aktuálnej situácii šírenia afrického moru ošípaných.

Novelou zákona, ktorou sa zabezpečuje vykonávanie niektorých opatrení EÚ na zmiernenie globálneho odlesňovania, by sa mala posunúť účinnosť z konca roka 2025 na koniec roka 2026. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, o ktorom bude v stredu rokovať vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) by mal rokovať aj o návrhu na skrátené legislatívne konanie k tejto novele.

Ďalším bodom rokovania bude informácia o aktuálnej situácii šírenia afrického moru ošípaných (AMO). Stavy ošípaných boli na Slovensku k 15. novembru na úrovni 501.894 kusov (ks). Od 1. marca do 31. októbra bolo podľa informatívneho materiálu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na území SR ulovených 28.843 ks diviačej zveri, ktorá je prenášačom AMO. Uhynutých bolo v poľovníckej sezóne 2025/2026 do konca októbra tohto roka 763 ks.
.

Neprehliadnite

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

Týždenník: Prezident bude mať opäť prácu

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec známy z filmu Armageddon

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?