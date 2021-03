Vláda sa bude zaoberať plánom úloh na ochranu pamiatok

Bratislava 31. marca (TASR) - Do konca roku 2022 by malo Ministerstvo kultúry SR pripraviť podmienky pre vznik samostatného Fondu pre pamiatky, novej verejnoprávnej inštitúcie, ktorej poslaním bude formou dotácií podporovať ochranu a obnovu nehnuteľných a hnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Vyplýva to z návrhu úloh a opatrení v rámci Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 a akčného plánu na roky 2021 - 2022, ktorým sa bude v stredu zaoberať dosluhujúci vládny kabinet.



Navrhované opatrenie je súčasťou zámeru rezortu kultúry rozšíriť možnosti financovania obnovy pamiatok, ktorá sa v súčasnosti realizuje prioritne prostredníctvom jedného dotačného programu Obnovme si svoj dom. Viaczdrojové, diferencované financovanie ráta okrem vzniku dotačného fondu aj s vytvorením revolvingového, hypotekárneho fondu, zameraného výlučne na nehnuteľné pamiatky. Takisto s kompenzáciami pre vlastníkov kultúrnych pamiatok súvisiacimi so zvýšenými finančnými nárokmi obnovy v porovnaní s obnovou bežného stavebného objektu. "Táto finančná reforma by mohla byť realizovaná v rámci reforiem prostredníctvom plánu obnovy," dodal v predloženom materiáli rezort kultúry.



Zaoberať sa bude tiež zásadami vydávania Vestníka vlády SR. Okresné úrady by viac nemali mať povinnosť posielať obciam vo svojom obvode bez zriadeného webového sídla čiastky vestníka vlády v listinnej podobe. Ako zdôvodnilo ministerstvo vnútra, každá obec už má mať prístup na internet.



Rozhodovať bude tiež o novom generálnom tajomníkovi služobného úradu Úradu vlády (ÚV) SR, ktorým sa má stať Marek Vandrák. Vláda uplynulý týždeň odvolala z tejto funkcie Zuzanu Cabanovú Holdošovú. Dôvodom bol jej odchod na materskú dovolenku.



Vláda sa bude zaoberať aj správou o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2020 či vyhodnotením akčného plánu na roky 2018-2020 k stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014-2020. Okrem toho je na programe tiež správa o činnosti splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity za rok 2020.