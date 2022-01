Vláda sa bude zaoberať sa bude rizikami bezpečnostných hrozieb

Bratislava 26. januára (TASR) - Zníženie frekvencie krízových situácií i ich negatívnych dosahov chce štát dosiahnuť prostredníctvom implementácie Národnej stratégie riadenia rizík bezpečnostných hrozieb SR. Dokument, ktorý má zadefinovať opatrenia pre obmedzenie vplyvu hrozieb na funkčnosť spoločnosti, bude v stredu schvaľovať vláda.



Kabinet sa na 54. rokovaní bude zaoberať aj návrhom smernice o obrannom plánovaní, ktorá má zosúladiť plánovanie použitia a mobilizácie ozbrojených síl i hospodárskej mobilizácie na účely obrany štátu.



V programe je tiež návrh zamerania rozvojovej spolupráce SR na rok 2022, jej prioritami majú byť naďalej napĺňanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, pomoc v humanitárnej oblasti i riešenie globálnych výziev, medzi nimi i zvládnutie pandémie ochorenia COVID-19.



Vláda bude tiež schvaľovať príspevok obciam a mestám, postihnutým mimoriadnymi udalosťami, peniaze by mali smerovať napríklad do Zlatnej na Ostrove, v ktorej spôsobila v auguste 2020 materiálne školy búrková povodeň. Takisto aj do Popradu, kde došlo rovnako v auguste 2020 k požiaru bytového domu.



Ďalší príspevok, ktorý by mali ministri odobriť, má zabezpečiť pokračovanie projektu pastoračnej činnosti v prostredí rómskych komunít, na rok 2022 by sa z rezervy vlády na tieto účely mala vyčleniť suma 330.000 eur.



Do programu je zaradený aj návrh stratégie pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska, ministri sa majú vyjadriť aj k poslaneckému legislatívnemu návrhu, upravujúcemu lehoty pri procese prepúšťania zamestnancov s ťažkým zdravotným postihnutím.