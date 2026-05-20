Vláda sa bude zaoberať sanáciou envirozáťaží i potravinárstvom
Poskytovanie štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží by malo mať nové pravidlá.
Bratislava 20. mája (TASR) - Poskytovanie štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží by malo mať nové pravidlá. Ide najmä o odôvodnené prípady, keď záťaže sanuje na vlastné náklady štát. Vyplýva to z návrhu novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene ďalších zákonov, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.
Kabinet sa na 142. schôdzi bude zaoberať aj úpravou nariadení týkajúcich sa predaja potravinárskych produktov, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) predloží návrh úpravy hranice množstva predaja ulovenej voľne žijúcej zveri, rovnako i množstevného limitu produktov rybolovu a spracovaných produktov rybolovu a vajec na predaj konečnému spotrebiteľovi.
Kabinet by mal taktiež odsúhlasiť návrh trilaterálnej zmluvy medzi Slovenskom, Českom a Poľskom o určení trojštátneho hraničného bodu Beskydy. Nadväzovať má na v súčasnosti platné dvojštátne medzinárodné zmluvy medzi týmito krajinami.
Vláda má rokovať aj o prevode správy majetkového podielu štátu v spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) z Ministerstva hospodárstva SR na Úrad vlády SR.
