Streda 20. máj 2026
Vláda sa bude zaoberať sanáciou envirozáťaží i potravinárstvom

Na snímke výjazdové zasadnutie vlády SR vo Veľkom Záluží. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Poskytovanie štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží by malo mať nové pravidlá. Ide najmä o odôvodnené prípady, keď záťaže sanuje na vlastné náklady štát. Vyplýva to z návrhu novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene ďalších zákonov, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.

Kabinet sa na 142. schôdzi bude zaoberať aj úpravou nariadení týkajúcich sa predaja potravinárskych produktov, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) predloží návrh úpravy hranice množstva predaja ulovenej voľne žijúcej zveri, rovnako i množstevného limitu produktov rybolovu a spracovaných produktov rybolovu a vajec na predaj konečnému spotrebiteľovi.

Kabinet by mal taktiež odsúhlasiť návrh trilaterálnej zmluvy medzi Slovenskom, Českom a Poľskom o určení trojštátneho hraničného bodu Beskydy. Nadväzovať má na v súčasnosti platné dvojštátne medzinárodné zmluvy medzi týmito krajinami.

Vláda má rokovať aj o prevode správy majetkového podielu štátu v spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) z Ministerstva hospodárstva SR na Úrad vlády SR.
