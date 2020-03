Vláda sa bude zaoberať situáciou, týkajúcou sa šírenia koronavírusu

Bratislava 18. marca (TASR) – Vláda sa v stredu zíde na 202. a zrejme poslednej riadnej schôdzi pred podaním demisie súčasného a vymenovaním nového kabinetu. Ministri na čele s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim (Smer-SD) budú preberať aktuálnu situáciu, ktorá sa týka šírenia nového koronavírusu na Slovensku.



Pellegrini po pondelkovom (16. 3.) rokovaní ústredného krízového štábu avizoval, že by sa vláda mala zaoberať rozšírením núdzového stavu na celý zdravotnícky sektor. Od pondelkového rána platil núdzový stav v prípade štátnych nemocníc, v rámci rozšírenia jeho platnosti by sa mal týkať aj súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, dopravnej služby a záchraniek.



Nie je vylúčené, že pred rokovaním, prípadne počas neho môžu pribudnúť do jeho programu ďalšie materiály.