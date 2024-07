Vláda preberie situáciu v okresoch Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín

Bratislava 3. júla (TASR) – Hlavným bodom programu stredajšieho výjazdového rokovania vlády v Zákamennom bude analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Na programe rokovania je aj schválenie odškodnenia rodinám obetí vlakového nešťastia pri Nových Zámkoch, ale tiež viacero informatívnych materiálov.



Štát by mal vyplatiť rodinám obetí vlakového nešťastia pri Nových Zámkoch po 50.000 eur. Vyplýva to z návrhu ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), o ktorom bude rokovať vláda.



Kabinet sa oboznámi aj s aktuálnou situáciou so šírením afrického moru ošípaných (AMO), ale napríklad aj so správou o finančnej stabilite k máju 2024, ktorú predložila Národná banka Slovenska (NBS). Vo viacerých oblastiach ekonomiky a finančného trhu v súčasnosti podľa NBS pribúdajú pozitívne signály. Okrem čiastočného zlepšenia finančnej situácie podnikov a rastu reálnych miezd domácností ide najmä o postupný pokles inflácie a s tým spojené očakávania znižovania úrokových sadzieb.



Jedným z bodov rokovania bude aj správa o rozvojovej spolupráci SR za rok 2023. Podľa nej Slovensko vlani poskytlo oficiálnu rozvojovú pomoc v objeme takmer 162 miliónov eur a jej podiel na hrubom národnom dôchodku predstavoval 0,14 percenta. Naďalej zaostáva za plnením cieľov na úrovni Európskej únie.