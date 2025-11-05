< sekcia Slovensko
Vláda sa bude zaoberať zákonom o cestnej premávke
Ministri sa budú zaoberať aj novelou zákona o informačných technológiách vo verejnej správe.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. novembra (TASR) - Povolenie otáčania sa na svetelnej križovatke, zákaz kolobežiek s rýchlosťou vyššou ako 25 km/h, ale i výnimku umožňujúcu nákladným vozidlám predchádzať na diaľnici obsahujú zmeny v zákone o cestnej premávke, ktorú bude na stredajšom rokovaní schvaľovať vláda. Novela cestného zákona ráta i so sprísnením trestov za prekročenie rýchlosti, rovnako má ambíciu zefektívniť prístup k recidivistom či rozšíriť objektívnu zodpovednosť.
Ministerstvo zdravotníctva SR predloží na rokovanie návrh pravidiel a opatrení, ktoré majú zefektívniť a stransparentniť fungovanie a hospodárenie štátnych nemocníc, súbor pravidiel sa má týkať tvorby strategických plánov, pravidelného kontrolingu implementácie opatrení, centrálnych nákupov či investícií do budov s cieľom znižovať náklady na ich prevádzku.
Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) bude mať na programe tiež schválenie Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2024, podľa ktorej bol schodok verejnej správy SR vykázaný v jednotnej európskej metodike v minulom roku 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,2 miliardy eur.
Ministri sa budú zaoberať aj novelou zákona o informačných technológiách vo verejnej správe. Tá okrem iného prináša možnosť pre správcov informačných systémov v majetku štátu previesť tieto systémy na iného správcu majetku štátu, ktorý ich bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Na programe rokovania je tiež nové nariadenie o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu. To upravuje ohlasovacie formality z dôvodu zjednodušenia a administratívnych postupov v námornej doprave. Návrhom nariadenia sa tiež harmonizuje vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti systémov povinného hlásenia námorných lodí.
Chovatelia hospodárskych zvierat, ktorí v čase ochorenia slintačky a krívačky nemali registrovaný svoj chov, budú vo veci svojho priestupku amnestovaní. Vyplýva to návrhu uznesenia vlády o udelení amnestie vo veciach priestupkov spáchaných porušením povinností týkajúcich sa identifikácie alebo registrácie hospodárskych zvierat z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Súčasťou rokovania bude aj návrh rozvoja vodíkového ekosystému na Slovensku spolu so strednodobými a dlhodobými produkčnými scenármi až do roku 2050 či aktualizácia Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR.
Ministerstvo zdravotníctva SR predloží na rokovanie návrh pravidiel a opatrení, ktoré majú zefektívniť a stransparentniť fungovanie a hospodárenie štátnych nemocníc, súbor pravidiel sa má týkať tvorby strategických plánov, pravidelného kontrolingu implementácie opatrení, centrálnych nákupov či investícií do budov s cieľom znižovať náklady na ich prevádzku.
Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) bude mať na programe tiež schválenie Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2024, podľa ktorej bol schodok verejnej správy SR vykázaný v jednotnej európskej metodike v minulom roku 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,2 miliardy eur.
Ministri sa budú zaoberať aj novelou zákona o informačných technológiách vo verejnej správe. Tá okrem iného prináša možnosť pre správcov informačných systémov v majetku štátu previesť tieto systémy na iného správcu majetku štátu, ktorý ich bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Na programe rokovania je tiež nové nariadenie o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu. To upravuje ohlasovacie formality z dôvodu zjednodušenia a administratívnych postupov v námornej doprave. Návrhom nariadenia sa tiež harmonizuje vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti systémov povinného hlásenia námorných lodí.
Chovatelia hospodárskych zvierat, ktorí v čase ochorenia slintačky a krívačky nemali registrovaný svoj chov, budú vo veci svojho priestupku amnestovaní. Vyplýva to návrhu uznesenia vlády o udelení amnestie vo veciach priestupkov spáchaných porušením povinností týkajúcich sa identifikácie alebo registrácie hospodárskych zvierat z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Súčasťou rokovania bude aj návrh rozvoja vodíkového ekosystému na Slovensku spolu so strednodobými a dlhodobými produkčnými scenármi až do roku 2050 či aktualizácia Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR.