Vláda sa chce zamerať i na stabilizáciu ľudských zdrojov v súdnictve

Bratislava 12. júna (TASR) - Vláda Ľudovíta Ódora sa chce zamerať na stabilizáciu ľudských zdrojov v súdnictve a väzenstve. Strednodobou prioritou v oblasti justície je aj pokračovanie reforiem. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré kabinet odobril na pondelkovom rokovaní.



"Vláda sa zameria na postavenie administratívnych zamestnancov súdov, ktorí zabezpečujú základný chod súdu," uvádza sa v programovom vyhlásení. Ambíciou je zlepšenie postavenia zamestnancov súdov, ale aj väzenstva. Súčasťou riešenia tejto strednodobej priority má byť perspektíva kariérneho rastu, adekvátne platové ohodnotenie a vzdelávanie i schopnosť obstáť v konkurenčnom prostredí pracovného trhu. "Investícia štátu do zlepšenia podmienok personálneho aparátu súdov, nech už má akúkoľvek podobu, nesmie byť samoúčelná," zdôrazňuje kabinet.



Druhou zo strednodobých priorít vlády v oblasti justície je pokračovanie v reformných krokoch, a to najmä pri implementácii reformy súdnej mapy a zavádzaní tzv. insolvenčného registra. Tieto reformy zároveň predstavujú dôležité míľniky plánu obnovy. "Je potrebné pokračovať aj v implementácii ďalších reformných krokov v oblasti justície, ktoré vyplývajú z už schválených zákonov alebo návrhov zákonov aktuálne prerokúvaných v Národnej rade Slovenskej republiky," spresnila vláda vo svojom programovom vyhlásení.



V rámci krátkodobých priorít uvádza kabinet potrebu prehodnotenia interných nástrojov pre distribúciu ľudských zdrojov v súdnictve tak, aby odzrkadľovali skutočné potreby súdov a zakladali sa na podrobných analytických vstupoch. Tiež deklaruje dokončenie implementácie projektu pre multidisciplinárny prístup pri rozhodovaní o dieťati za účasti psychológov, kolíznych opatrovníkov, sociálnych pracovníkov, mediátorov či znalcov. Treťou z krátkodobých priorít je spustenie verejných konzultácií k doterajším výsledkom rekodifikácie občianskeho práva s cieľom prípravy paragrafového znenia novej právnej úpravy, ktorú bude možné predložiť do legislatívneho procesu.