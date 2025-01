Vláda sa na výjazdovom rokovaní bude venovať regiónu Zamagurie

Bratislava 29. januára (TASR) - Vládny kabinet absolvuje v stredu prvé výjazdové rokovanie v roku 2025. Tentoraz sa uskutoční na Zamagurí v areáli Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore. Na rokovaní by sa mali zúčastniť aj predstavitelia samospráv i cirkvi.



Vláda by sa podľa programu mala zaoberať najmä analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa. Mala by priniesť aj návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti.



Ministri sa budú venovať i úpravám niektorých predpisov v spojitosti s novým stavebným zákonom. "Tieto zmeny musia nadobudnúť účinnosť spolu so stavebným zákonom, teda 1. apríla 2025, inak hrozia komplikácie," vysvetlilo v predloženom materiáli Ministerstvo dopravy (MD) SR. V programe 70. schôdze je aj návrh na úpravu limitu verejných výdavkov štátneho rozpočtu, ktorý súvisí s kreovaním Fondu na podporu cestovného ruchu.



Kabinet má tiež prebrať balík zdravotníckych zákonov, ktoré vychádzajú z koncoročnej dohody vlády s Lekárskym odborovým združením (LOZ). V utorok (28. 1.) to potvrdil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Legislatívu by následne mala na februárovom rokovaní schvaľovať Národná rada SR.