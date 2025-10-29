< sekcia Slovensko
Vláda sa na výjazdovom rokovaní bude venovať severným okresom
Kabinet sa bude zaoberať i návrhom na zvýšenie príspevku pre národný športový projekt Generácia Olymp.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Žilina a Bytča bude témou ďalšieho výjazdového rokovania vlády SR. V stredu predpoludním sa uskutoční na severe Slovenska v obci Višňové v okrese Žilina.
Na rokovaní sa okrem členov exekutívy a poslancov Národnej rady SR majú zúčastniť i predstavitelia samospráv, akademickej obce i zamestnávateľov v regióne. Kabinet by mal predložiť v uznesení konkrétne úlohy na rozvoj oboch okresov.
Vláda má v programe takisto návrh, ktorým chce Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR preskúmať možnosti konzervovať nevyužívané banské diela v Slovenskom rudohorí, v ktorých sa ťažil magnezit, na účely civilnej ochrany.
Kabinet sa bude zaoberať i návrhom na zvýšenie príspevku pre národný športový projekt Generácia Olymp, ktorého cieľom je podpora športovej infraštruktúry zameranej na deti a mládež, rozvoj športových talentov a príprava športovcov na vrcholné podujatia. Zvýšenie alokácie o takmer 2,3 milióna eur má podporiť okrem iného výstavbu multifunkčných ihrísk, rekonštrukcie telocviční i zvýšenie záujmu detí a mládeže o konkrétne športy.
