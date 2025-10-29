Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vláda sa na výjazdovom rokovaní bude venovať severným okresom

Na snímke zľava minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD), štátny tajomník MPSVR SR Marián Valentovič, štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská, podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD), minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD), štátny tajomník ministerstva obrany SR Martin Vojtašovič, minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD), štátna tajomníčka ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) a minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) počas výjazdového rokovania vlády SR v Nitre v stredu 3. septembra 2025. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Kabinet sa bude zaoberať i návrhom na zvýšenie príspevku pre národný športový projekt Generácia Olymp.

Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Žilina a Bytča bude témou ďalšieho výjazdového rokovania vlády SR. V stredu predpoludním sa uskutoční na severe Slovenska v obci Višňové v okrese Žilina.

Na rokovaní sa okrem členov exekutívy a poslancov Národnej rady SR majú zúčastniť i predstavitelia samospráv, akademickej obce i zamestnávateľov v regióne. Kabinet by mal predložiť v uznesení konkrétne úlohy na rozvoj oboch okresov.

Vláda má v programe takisto návrh, ktorým chce Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR preskúmať možnosti konzervovať nevyužívané banské diela v Slovenskom rudohorí, v ktorých sa ťažil magnezit, na účely civilnej ochrany.

Kabinet sa bude zaoberať i návrhom na zvýšenie príspevku pre národný športový projekt Generácia Olymp, ktorého cieľom je podpora športovej infraštruktúry zameranej na deti a mládež, rozvoj športových talentov a príprava športovcov na vrcholné podujatia. Zvýšenie alokácie o takmer 2,3 milióna eur má podporiť okrem iného výstavbu multifunkčných ihrísk, rekonštrukcie telocviční i zvýšenie záujmu detí a mládeže o konkrétne športy.
