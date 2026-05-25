< sekcia Slovensko
Vláda sa na výjazdovom rokovaní v Haniske zameria na rozvoj 3 okresov
Haniska bola vybraná ako miesto rokovania symbolicky aj strategicky. Nachádza sa pri Košiciach a predstavuje významnú priemyselnú a logistickú lokalitu východného Slovenska.
Autor TASR
Bratislava/Haniska 25. mája (TASR) - Vláda SR bude v stredu (27. 5.) rokovať na výjazdovom zasadnutí v obci Haniska. Rokovanie sa zameria na okresy Košice-okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Ako informovali z tlačového odboru Úradu vlády SR, na území 164 obcí a šiestich miest žije približne 268.000 obyvateľov.
V regióne troch okresov ide o priestor s výrazným hospodárskym, dopravným aj turistickým potenciálom, ktorý zároveň prináša témy modernizácie infraštruktúry, rozvoja služieb a podpory kvality života. Okres Košice-okolie patrí medzi dynamicky rastúce regióny a významné logistické a priemyselné centrá východného Slovenska. Región Spiša so sídlom v Spišskej Novej Vsi predstavuje prirodzené centrum turizmu, priemyslu a kultúrneho dedičstva. Okres Gelnica je tradičným banským regiónom s výrazným prírodným potenciálom a priestorom na rozvoj vidieckeho a ekologického turizmu.
Haniska bola vybraná ako miesto rokovania symbolicky aj strategicky. Nachádza sa pri Košiciach a predstavuje významnú priemyselnú a logistickú lokalitu východného Slovenska. Zároveň odzrkadľuje výzvy aj príležitosti, ktorým región čelí, od rozvoja dopravy a infraštruktúry až po podporu samospráv, investícií a verejných služieb.
V regióne troch okresov ide o priestor s výrazným hospodárskym, dopravným aj turistickým potenciálom, ktorý zároveň prináša témy modernizácie infraštruktúry, rozvoja služieb a podpory kvality života. Okres Košice-okolie patrí medzi dynamicky rastúce regióny a významné logistické a priemyselné centrá východného Slovenska. Región Spiša so sídlom v Spišskej Novej Vsi predstavuje prirodzené centrum turizmu, priemyslu a kultúrneho dedičstva. Okres Gelnica je tradičným banským regiónom s výrazným prírodným potenciálom a priestorom na rozvoj vidieckeho a ekologického turizmu.
Haniska bola vybraná ako miesto rokovania symbolicky aj strategicky. Nachádza sa pri Košiciach a predstavuje významnú priemyselnú a logistickú lokalitu východného Slovenska. Zároveň odzrkadľuje výzvy aj príležitosti, ktorým región čelí, od rozvoja dopravy a infraštruktúry až po podporu samospráv, investícií a verejných služieb.