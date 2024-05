Vláda sa poradí, ako bude postupovať, mohol by ju viesť R. Kaliňák

Bratislava 16. mája (TASR) - Vláda sa za zatvorenými dverami poradí, ako bude ďalej postupovať vo vedení krajiny po útoku na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) aj minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) si myslia, že kabinet by mal dočasne viesť podpredseda vlády z najsilnejšej politickej strany Robert Kaliňák (Smer-SD).uviedla Saková. Čo sa týka prípadnej zvýšenej ochrany, všetko podľa jej slov ešte dohodnú s ministrom vnútra. Myslieť podľa nej treba aj na dosah incidentu na spoločnosť.Kamenický dodal, že v súvislosti s aktuálnou spoločenskou situáciou je podľa neho potrebné urobiť všetko pre to, aby sa nielen ústavní činitelia, ale aj všetci ľudia cítili na Slovensku bezpečne.uviedol na margo stavu premiéra Tomáš. Vyvodenie zodpovednosti za útok na premiéra je podľa neho v rukách ministerstva vnútra. Podčiarkol potrebu incident objektívne vyšetriť.