< sekcia Slovensko
Vláda schválila 25 miliónov eur na tri multifunkčné atletické haly
Príspevok poskytne MCRŠ zo svojej rozpočtovej kapitoly.
Autor TASR,aktualizované
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Vo Zvolene, v Martine a Košiciach vybudujú multifunkčné atletické haly spĺňajúce kritériá na prípravu reprezentácie. O vyčlenení 25 miliónov eur na ich vybudovanie, ako príspevku pre športovú infraštruktúru národného významu, rozhodla vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov.
Podľa návrhu, ktorý predložilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR, odobril kabinet príspevok 15 miliónov eur na halu vo Zvolene, po 5 miliónov eur pôjde na výstavbu atletických hál v Martine a Košiciach.
„Pripravované projekty zabezpečia technické riešenia a športový charakter hál, ktorý umožní športové aktivity pre väčší počet športovcov a prípravu reprezentantov. Budú spĺňať štandardy medzinárodných atletických organizácií, čo umožní organizáciu medzinárodných športových podujatí alebo prípravu športových reprezentantov,“ uviedlo MCRŠ.
Multifunkčné haly budú okrem štátnych reprezentácií využívať i športové organizácie, rovnako telesne hendikepovaní športovci, na rozvoj tréningových a metodických programov má slúžiť i trénerom a inštruktorom, rovnako majú haly poskytnúť priestor pre verejnosť na rekreačné a voľnočasové aktivity.
MCRŠ sa v odôvodnení návrhu odvolalo na programové vyhlásenie vlády, ktoré venuje „osobitnú pozornosť oblasti športu a jeho podpore prostredníctvom budovania novej športovej infraštruktúry a zlepšovania podmienok na športovanie pre občanov“. Upozorňuje tiež na analýzu, realizovanú v súvislosti so Stratégiou športu do roku 2030, podľa ktorej dosiahol investičný dlh na športovej infraštruktúre od roku 2004 približne 450 miliónov eur.
Príspevok poskytne MCRŠ zo svojej rozpočtovej kapitoly.
Podľa návrhu, ktorý predložilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR, odobril kabinet príspevok 15 miliónov eur na halu vo Zvolene, po 5 miliónov eur pôjde na výstavbu atletických hál v Martine a Košiciach.
„Pripravované projekty zabezpečia technické riešenia a športový charakter hál, ktorý umožní športové aktivity pre väčší počet športovcov a prípravu reprezentantov. Budú spĺňať štandardy medzinárodných atletických organizácií, čo umožní organizáciu medzinárodných športových podujatí alebo prípravu športových reprezentantov,“ uviedlo MCRŠ.
Multifunkčné haly budú okrem štátnych reprezentácií využívať i športové organizácie, rovnako telesne hendikepovaní športovci, na rozvoj tréningových a metodických programov má slúžiť i trénerom a inštruktorom, rovnako majú haly poskytnúť priestor pre verejnosť na rekreačné a voľnočasové aktivity.
MCRŠ sa v odôvodnení návrhu odvolalo na programové vyhlásenie vlády, ktoré venuje „osobitnú pozornosť oblasti športu a jeho podpore prostredníctvom budovania novej športovej infraštruktúry a zlepšovania podmienok na športovanie pre občanov“. Upozorňuje tiež na analýzu, realizovanú v súvislosti so Stratégiou športu do roku 2030, podľa ktorej dosiahol investičný dlh na športovej infraštruktúre od roku 2004 približne 450 miliónov eur.
Príspevok poskytne MCRŠ zo svojej rozpočtovej kapitoly.