< sekcia Slovensko
Vláda schválila 9. správu o právach národnostných menšín
Autori správy v závere konštatujú, že v oblasti inštitucionálnej ochrany práv príslušníkov národnostných menšín nastal určitý posun.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - V roku 2024 bolo do siete škôl a školských zariadení SR zaradených 364 materských, 231 základných a 65 stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. Vyplýva to zo správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2023 - 2024. V poradí deviatu periodickú správu tohto druhu v stredu schválil vládny kabinet.
V materských školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny bolo vlani 10.251 žiakov patriacich k jazykovej menšine, na základných školách ich bolo 29.886 a na stredných školách 9499, konkretizuje správa, ktorá sa venuje uplatňovaniu práv príslušníkov národnostných menšín zaručených vnútroštátnymi i medzinárodnými právnymi predpismi v oblastiach vzdelávania, kultúry, používania menšinového jazyka či participácie na správe vecí verejných.
Správa, ktorú aj na základe podkladov od orgánov verejnej správy vypracoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, bilancuje tiež podania týkajúce sa možného porušenia zákona o používaní jazykov národnostných menšín. V sledovanom období prijal úrad splnomocnenca 427 podaní, 69 od právnických a 360 od fyzických osôb. „Väčšina týchto podaní odkazovala predovšetkým na možné porušenie zákona, ktorý ukladá povinnosť uvádzať informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov SR na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny,“ priblížili predkladatelia správy. Úrad splnomocnenca v spolupráci s Úradom vlády SR v období rokov 2023 a 2024 vybavil 65 jazykových podaní, pričom v ďalších 268 prípadoch prebieha proces riešenia, dodali.
V oblasti kultúry správa oznamuje, že Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) doručili vlani 2206 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov v celkovej sume vyše 23,47 milióna eur. Odborné rady celkovo odporučili na podporu 1604 projektov, ktorých požadovaná suma spolu predstavovala viac ako 17,18 milióna eur. „Celkovo FPKNM v roku 2024 vyplatil 1567 zmlúv v celkovej výške 8.837.507 eur,“ uviedli autori správy. Z regionálneho hľadiska bolo podľa nich najviac podporených žiadostí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Najmenej žiadostí bolo podporených v Trenčianskom a Žilinskom kraji.
Správa si tiež všíma zastúpenie médií, ktoré sa venujú a vysielajú v jazyku národnostných menšín. Napríklad internetové rádio Rusyn FM, ktorého cieľom je šíriť osvetu medzi Rusínmi a prebudiť v nich záujem o vlastnú kultúru a jazyk, začalo v roku 2024 vysielať 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Správa tiež pripomína, že jedinou samostatnou rozhlasovou stanicou v SR, ktorá vysiela 24 hodín denne v maďarskom jazyku a má vlastné FM frekvencie, je Mária Rádio Mirjam. TV Romana je zasa jediná celoplošná televízia, ktorá sa venuje prevažne životu Rómov.
Autori správy v závere konštatujú, že v oblasti inštitucionálnej ochrany práv príslušníkov národnostných menšín nastal určitý posun. V tejto súvislosti pripomínajú vznik samostatnej Rady vlády SR pre národnostné menšiny (RVNM) či doplnenie štatútu splnomocnenca. „Naďalej však pretrvávajú výzvy a úlohy, ktoré sa z legislatívnych, administratívnych alebo finančných dôvodov doteraz nepodarilo vyriešiť,“ poznamenali.
V odporúčaniach do nasledujúceho obdobia preto navrhli napríklad prijať komplexný zákon o postavení príslušníkov národnostných menšín, ktorého cieľom bude systematicky vymedziť ich práva, odstrániť roztrieštenosť právnej úpravy a pokryť aj oblasti doteraz právne neupravené. Rovnako vyzvali posilniť mechanizmy na podporu účinnej účasti národnostných menšín na verejnom živote. Prostredníctvom stálej konzultácie s novovytvorenou RVNM odporúčali prijať opatrenia na zvýšenie efektivity fungovania FPKNM.
V materských školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny bolo vlani 10.251 žiakov patriacich k jazykovej menšine, na základných školách ich bolo 29.886 a na stredných školách 9499, konkretizuje správa, ktorá sa venuje uplatňovaniu práv príslušníkov národnostných menšín zaručených vnútroštátnymi i medzinárodnými právnymi predpismi v oblastiach vzdelávania, kultúry, používania menšinového jazyka či participácie na správe vecí verejných.
Správa, ktorú aj na základe podkladov od orgánov verejnej správy vypracoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, bilancuje tiež podania týkajúce sa možného porušenia zákona o používaní jazykov národnostných menšín. V sledovanom období prijal úrad splnomocnenca 427 podaní, 69 od právnických a 360 od fyzických osôb. „Väčšina týchto podaní odkazovala predovšetkým na možné porušenie zákona, ktorý ukladá povinnosť uvádzať informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov SR na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny,“ priblížili predkladatelia správy. Úrad splnomocnenca v spolupráci s Úradom vlády SR v období rokov 2023 a 2024 vybavil 65 jazykových podaní, pričom v ďalších 268 prípadoch prebieha proces riešenia, dodali.
V oblasti kultúry správa oznamuje, že Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) doručili vlani 2206 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov v celkovej sume vyše 23,47 milióna eur. Odborné rady celkovo odporučili na podporu 1604 projektov, ktorých požadovaná suma spolu predstavovala viac ako 17,18 milióna eur. „Celkovo FPKNM v roku 2024 vyplatil 1567 zmlúv v celkovej výške 8.837.507 eur,“ uviedli autori správy. Z regionálneho hľadiska bolo podľa nich najviac podporených žiadostí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Najmenej žiadostí bolo podporených v Trenčianskom a Žilinskom kraji.
Správa si tiež všíma zastúpenie médií, ktoré sa venujú a vysielajú v jazyku národnostných menšín. Napríklad internetové rádio Rusyn FM, ktorého cieľom je šíriť osvetu medzi Rusínmi a prebudiť v nich záujem o vlastnú kultúru a jazyk, začalo v roku 2024 vysielať 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Správa tiež pripomína, že jedinou samostatnou rozhlasovou stanicou v SR, ktorá vysiela 24 hodín denne v maďarskom jazyku a má vlastné FM frekvencie, je Mária Rádio Mirjam. TV Romana je zasa jediná celoplošná televízia, ktorá sa venuje prevažne životu Rómov.
Autori správy v závere konštatujú, že v oblasti inštitucionálnej ochrany práv príslušníkov národnostných menšín nastal určitý posun. V tejto súvislosti pripomínajú vznik samostatnej Rady vlády SR pre národnostné menšiny (RVNM) či doplnenie štatútu splnomocnenca. „Naďalej však pretrvávajú výzvy a úlohy, ktoré sa z legislatívnych, administratívnych alebo finančných dôvodov doteraz nepodarilo vyriešiť,“ poznamenali.
V odporúčaniach do nasledujúceho obdobia preto navrhli napríklad prijať komplexný zákon o postavení príslušníkov národnostných menšín, ktorého cieľom bude systematicky vymedziť ich práva, odstrániť roztrieštenosť právnej úpravy a pokryť aj oblasti doteraz právne neupravené. Rovnako vyzvali posilniť mechanizmy na podporu účinnej účasti národnostných menšín na verejnom živote. Prostredníctvom stálej konzultácie s novovytvorenou RVNM odporúčali prijať opatrenia na zvýšenie efektivity fungovania FPKNM.