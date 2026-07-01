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Vláda schválila akčný plán iniciatívy pre otvorené vládnutie
Obsahuje 15 záväzkov zahrňujúcich 38 úloh týkajúcich sa napríklad dobrovoľných záchranných zložiek.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 1. júla (TASR) - Vládny kabinet na svojom stredajšom zasadnutí schválil Akčný plán iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2026 - 2028. Obsahuje 15 záväzkov zahrňujúcich 38 úloh týkajúcich sa napríklad dobrovoľných záchranných zložiek, strategického plánovania či vzdelávania o otvorených dátach na vysokých školách. Vyplýva to zo zverejneného materiálu.
„Hlavnými cieľmi akčného plánu sú posilnenie princípov otvoreného vládnutia prostredníctvom podpory a rozvoja dobrovoľníctva, rozvoja vzdelávania v oblasti otvoreného vládnutia, zlepšenia zapájania neštátnych aktérov do tvorby verejných politík a zefektívnenia používania otvorených dát,“ uviedlo v materiáli ministerstvo vnútra, ktoré ho na rokovanie vlády predložilo. „Akčný plán má nadrezortný prierezový charakter - ukladá úlohy jednotlivým ministrom a predstaviteľom verejnej správy,“ dodal predkladateľ.
Pri tvorbe plánu boli podľa rezortu zastúpení predstavitelia štátnej správy, územnej samosprávy a občianskej spoločnosti vrátane akademického sektora. „Znenie materiálu možno považovať za konsenzuálny výsledok formovaný širokým okruhom zainteresovaných skupín,“ tvrdí rezort. Materiál nadväzuje na Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2024 - 2026, ktorý schválila vláda v septembri 2023.
Splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová po schválení bodu pripomenula, že otvorené vládnutie je postavené na partnerstve medzi štátom a občanmi. „Schválený akčný plán je výsledkom spolupráce verejnej správy, samospráv, akademickej obce a občianskej spoločnosti a vytvára priestor na to, aby sa občania mohli aktívnejšie podieľať na verejnom dianí a rozhodovacích procesoch,“ zvýraznila.
Pripomenula, že SR patrila medzi prvé krajiny na svete, ktoré sa v roku 2011 zapojili do iniciatívy OGP. „Schválením Akčného plánu OGP 2026 - 2028 Slovenská republika potvrdzuje svoj záväzok pokračovať v budovaní otvorenejšej, transparentnejšej a participatívnejšej verejnej správy v prospech občanov,“ dodala Zacharová.
„Hlavnými cieľmi akčného plánu sú posilnenie princípov otvoreného vládnutia prostredníctvom podpory a rozvoja dobrovoľníctva, rozvoja vzdelávania v oblasti otvoreného vládnutia, zlepšenia zapájania neštátnych aktérov do tvorby verejných politík a zefektívnenia používania otvorených dát,“ uviedlo v materiáli ministerstvo vnútra, ktoré ho na rokovanie vlády predložilo. „Akčný plán má nadrezortný prierezový charakter - ukladá úlohy jednotlivým ministrom a predstaviteľom verejnej správy,“ dodal predkladateľ.
Pri tvorbe plánu boli podľa rezortu zastúpení predstavitelia štátnej správy, územnej samosprávy a občianskej spoločnosti vrátane akademického sektora. „Znenie materiálu možno považovať za konsenzuálny výsledok formovaný širokým okruhom zainteresovaných skupín,“ tvrdí rezort. Materiál nadväzuje na Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2024 - 2026, ktorý schválila vláda v septembri 2023.
Splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová po schválení bodu pripomenula, že otvorené vládnutie je postavené na partnerstve medzi štátom a občanmi. „Schválený akčný plán je výsledkom spolupráce verejnej správy, samospráv, akademickej obce a občianskej spoločnosti a vytvára priestor na to, aby sa občania mohli aktívnejšie podieľať na verejnom dianí a rozhodovacích procesoch,“ zvýraznila.
Pripomenula, že SR patrila medzi prvé krajiny na svete, ktoré sa v roku 2011 zapojili do iniciatívy OGP. „Schválením Akčného plánu OGP 2026 - 2028 Slovenská republika potvrdzuje svoj záväzok pokračovať v budovaní otvorenejšej, transparentnejšej a participatívnejšej verejnej správy v prospech občanov,“ dodala Zacharová.