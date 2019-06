Vláda schválila akčný plán okresu Michalovce, chce vytvoriť 824 miest

Celková výška regionálneho príspevku podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov bude na úrovni 4,415 milióna eur.

Michalovce 26. júna (TASR) - Vláda SR v stredu na výjazdovom rokovaní v Michalovciach schválila akčný plán (AP) pre tento okres. Do roku 2022 by v ňom malo vzniknúť 824 pracovných miest. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) na tlačovej konferencii potvrdil, že do regiónu by mali putovať investície vo výške takmer 77 miliónov eur. Z toho sa predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) vo výške 72,5 milióna eur.



Celková výška regionálneho príspevku podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov bude na úrovni 4,415 milióna eur. „Čo sa týka samotného AP, má štyri prioritné oblasti. Sú to miestny ekonomický rozvoj a zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu, obnova obcí a kvalita životného prostredia a rozvoj ľudských zdrojov,“ spresnil vicepremiér s tým, že Michalovský okres má veľmi ambiciózny plán. Pokiaľ sa podľa neho podarí peniaze vyčerpať, bude to mať výrazný vplyv na zvýšenie kvality života v tomto okrese.







Vývoj na trhu práce v okrese Michalovce má v posledných rokoch pozitívnu tendenciu. Ako sa uvádza v schválenom návrhu dokumentu Akčný plán rozvoja okresu Michalovce, celkový počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) ku koncu roka 2018 bol v okrese 6380 ľudí, v súčasnosti dosahuje evidovaná nezamestnanosť 8,8 percenta. Z viac ako 6000 UoZ je podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) 2700 ľudí, ktorí majú len základné vzdelanie. „Z toho dokonca tisícka nemá ukončené ani základné vzdelanie, z 90 percent sú to Rómovia. Druhá kategória sú stredoškoláci, tých je 2900 a 400 evidovaných uchádzačov má vysokoškolské vzdelanie,“ povedal. V okrese je podľa jeho slov 1367 voľných pracovných miest.



Richter zároveň upozornil, že v trende, ktorý bol v tomto regióne zaužívaný, rezort nebude pokračovať. „V tomto okrese pracuje 526 cudzincov z takzvaných tretích krajín, z 90 percent sú to občania Ukrajiny. Absolútne podporujem, aby sme na nedostatkové profesie, ako sú kamionisti, lekári, kuchári, ktoré sú všeobecne na Slovensku veľmi nedostatkové, mali záujem sem získať ľudí aj z tretích krajín. Ale v tomto okrese si nemôžeme dovoliť absentovať od tých množstiev absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí majú všetku perspektívu uplatniť sa na domácom trhu práce,“ povedal s tým, že kontrolu zdvojnásobia. „My sem nechceme voziť lacnú pracovnú silu z Ukrajiny, chceme vytvoriť podmienky pre slovenských občanov, ktorí majú záujem pracovať,“ dodal.



Ako uviedol primátor Michaloviec Viliam Zahorčák, na rokovaní prezentoval názor, že by bolo vhodné riešiť aj to, aby mladí ľudia neodchádzali za prácou do iných regiónov. Možnosť vidí napríklad v nasmerovaní investora do tohto regiónu, ktorý ponúkne viac ako len manuálnu, relatívne málo platenú prácu. „Za tým účelom je potrebné, aby na to boli aj vhodné podmienky. Dosť často sa stretávame s tým, že investori vyžadujú diaľničné spojenie. Viacerí sme skonštatovali, aby neskončilo pri Dargove, ale pokračovalo minimálne po Michalovce,“ uviedol s tým, že zároveň sú si vedomí aj potreby vytvoriť pre ľudí príležitosti na bývanie či kultúrne a spoločenské vyžitie. „Deklaroval som, že budem mať záujem o výstavbu ďalších nájomných bytov, kde očakávame takisto istú podporu vlády,“ uzavrel primátor.



Okres Michalovce bol zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu najmenej rozvinutých okresov 19. októbra 2018. Okrem AP vláda tradične schválila aj uvoľnenie a následné rozdelenie jedného milióna eur zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Tradičnú sumu zvýšila o ďalších 600.000 eur.