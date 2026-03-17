Vláda schválila aktualizáciu plánu revízie výdavkov na zdravotníctvo
Samotná revízia vo svojej aktuálnej podobe odhaduje, že nemocnice môžu zvýšiť svoju finančnú efektívnosť o 27 až 168 miliónov eur ročne.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Vláda chce zastaviť zadlžovanie nemocníc zlepšením rozpočtovania vrátane zahrnutia očakávaných výdavkov do verejného zdravotného poistenia a úpravy finančných plánov. Vyplýva to z aktualizácie implementačného plánu Revízie výdavkov na zdravotníctvo 2025 - 2027, ktorú v utorok schválil vládny kabinet.
„Vláda spustila projekt Hodnota za peniaze s cieľom nastaviť procesy a posilniť inštitúcie, ktoré podporia prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a významne zvýšia hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore. Jedným z nástrojov Hodnoty za peniaze sú revízie výdavkov,“ vysvetlil Úrad vlády SR, ktorý materiál na rokovanie kabinetu predložil, v dokumente.
Samotná revízia vo svojej aktuálnej podobe odhaduje, že nemocnice môžu zvýšiť svoju finančnú efektívnosť o 27 až 168 miliónov eur ročne. „Úspory možno dosiahnuť znížením prevádzkových nákladov, optimalizáciou nákupov a zlepšením riadenia personálu a procesov. Celkový potenciál ostatných aktualizovaných úsporných opatrení Revízie výdavkov na zdravotníctvo III. na rok 2025 je naplánovaný na úrovni 92,3 milióna eur,“ schválila vláda v dokumente.
