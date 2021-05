Vláda schválila cestovateľský semafor

Bratislava 26. mája (TASR) - Vláda v stredu schválila cestovný semafor. Krajiny sú v ňom rozdelené z hľadiska rizikovosti na zelené, medzi ktoré patria krajiny Európskej únie a štáty s priaznivou epidemiologickou situáciou, červené, teda krajiny s nepriaznivou epidemiologickou situáciou, a čierne, do ktorých sa neodporúča cestovať. Semafor sa má aktualizovať raz za dva týždne, v individuálnych prípadoch aj skôr. Účinný bude od pondelka 31. mája.



"Cieľom cestovného semafora je umožniť osobám relatívne bezpečné cestovanie do zahraničia a súčasne minimalizovať import nových infekcií, prípadne nových mutácií SARS-CoV-2," uviedlo v materiáli Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Ako priblížil rezort, hlavnou myšlienkou pri vytváraní cestovného semafora bolo, aby členské krajiny Európskej únie boli považované za ucelenú a nedeliteľnú epidemiologickú jednotku. Tvorcovia semafora akceptovali aj väčšie riziko, ktoré z tohto vyplýva. Kompenzovali ho tak, že sprísnili režim pre ostatné krajiny, a preto neexistuje oranžový rizikový stupeň.



Po návrate zo zelenej krajiny platí 14-dňová domáca karanténa, ktorá môže byť ukončená negatívnym RT-PCR testom po príchode. Výnimku z povinnej izolácie majú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, osoby, ktoré ochorenie prekonali za posledných 180 dní, a deti do 18 rokov.



Po návšteve z červenej krajiny musí absolvovať cestujúci 14-dňovú domácu karanténu, ktorá môže byť ukončená negatívnym RT-PCR testom najskôr na ôsmy deň.



Pri návrate z čiernej krajiny 14-dňová karanténa pokračuje bez ohľadu na výsledok testu. Úrad verejného zdravotníctva SR bude vo vyhláškach precizovať výnimky pre červené a čierne krajiny, najmä pre pendlerov.



Medzi zelené krajiny patria aktuálne členské štáty Európskej únie, Austrália, Čínska ľudová republika, Čínska republika (Taiwan), Grónsko, Island, Izrael, Južná Kórea, Macao, Nórsko, Nový Zéland, Singapur.



Červenými krajinami sú Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia, Mongolsko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tadžikistan, Thajsko, Tunisko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan.



Všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú na zelenom a červenom zozname, sú definované ako čierne.



Farbu krajín stanovuje Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom vnútra SR na základe podkladov od Inštitútu zdravotných analýz pri MZ SR.