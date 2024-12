Vláda schválila dlhodobý plán rozvoja Leteckého útvaru do roku 2035

Bratislava 4. decembra (TASR) - Vláda schválila v stredu dlhodobý plán rozvoja Leteckého útvaru Ministerstva vnútra (MV) SR s výhľadom do roku 2035. Poukázala v ňom na kritický stav vrtuľníkov. Zároveň predstavila plán obmeny a nákupu nových vrtuľníkov aj lietadiel.



V prípade vrtuľníkov ide podľa MV o kritickú situáciu, ktorá si vyžaduje preto akútnu sanáciu. Vrtuľníky sú nevyhnutné pre plnenie úloh hasičov, policajtov, Horskej záchrannej služby, ako aj ďalších zložiek integrovaného záchranného systému. "Zloženie a počet vrtuľníkovej techniky je dlhodobo nevyhovujúci. Pre naplnenie požiadaviek užívateľov musí MV SR v krátkej dobe disponovať minimálne štyrmi kusmi vhodne konfigurovanej a výkonnej vrtuľníkovej techniky a súčasne sa vysporiadať s kritickou situáciou v oblasti dostupnosti letového personálu," priblížil rezort.



Ďalej tvrdí, že v najbližšom roku bude nevyhnutná aj optimalizácia flotily lietadiel. Materiál počíta s nahradením jedného letúna typu Fokker100, jedným veľkokapacitným lietadlom. Primárne by mal slúžiť pre potreby vysielania záchranných modulov MV, zabezpečovania repatriačných, humanitárnych, extradičných a iných špeciálnych letov pre ochranu života a majetku, vyžadujúcich zväčša veľkú kapacitu prepravených osôb a materiálu, ako aj pre plnenie strategických úloh civilnej ochrany rezortu na národnej aj medzinárodnej úrovni.



Druhý letún Fokker100 bude nahradený minimálne jedným lietadlom s kapacitou do deväť cestujúcich. "Takýto viacúčelový letún je potrebný s ohľadom na početnosť požadovaných nasadení v prostredí Európskej únie, pre zabezpečenie špecifických letov v policajných službách, prepravy jedného až dvoch ležiacich pacientov a zároveň menších štátnych delegácií," priblížilo ministerstvo.



Takéto zloženie flotily je podľa neho z dlhodobého hľadiska hospodársky najefektívnejším variantom, ktorý Slovensku umožní reagovať na súčasné aj novovzniknuté výzvy a úlohy. Patrí medzi nich riešenie lokálnych aj globálnych kríz či prevoz chránených osôb. Rezort má za to, že optimalizácia flotily rovnako zlepší flexibilitu plánovania ľudských zdrojov a umožní zvýšiť počet letových výkonov za rok.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) má tiež podľa materiálu do konca marca 2025 predložiť na rokovanie vlády koncepciu rozvoja výstavby odbavovacieho terminálu pre štátne lety a delegácie tretích krajín, a k tomu prislúchajúceho administratívneho zázemia a zázemia pre umiestnenie leteckej techniky.



Šutaj Eštok ocenil dohodu so šéfom rezortu obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) o tom, že časť peňazí, ktoré sú povinne odvádzané v rámci dvoch percent HDP na potreby ministerstva obrany, bude vyčlenená aj na civilné projekty MV. "Verím, že tam nájdeme zhodu a budeme vedieť odfinancovať či už nákupy nových lietadiel, nových vrtuľníkov alebo aj výstavbu nového terminálu na bratislavskom letisku, alebo ochrany perimetra," poznamenal.