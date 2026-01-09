< sekcia Slovensko
Vláda schválila kandidátov na sudcu ESĽP za SR
Mandát súčasnej sudkyne za SR pri ESĽP so sídlom v Štrasburgu Alene Poláčkovej uplynul 28. decembra 2024.
Bratislava 9. januára (TASR) - Kandidátmi na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) za SR sú Katarína Roskoványi, Branislav Jablonka a Ondrej Laciak. Návrh kandidatúry, ktorú predložila Súdna rada SR, v piatok schválila vláda.
Predtým, ako budú kandidátne listiny predložené Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy, budú predložené Poradnému panelu pre výber kandidátov na voľby za sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva tak, aby mohol poskytnúť stanovisko o tom, či kandidáti na zozname spĺňajú požiadavky stanovené Európskym dohovorom o ľudských právach.
Mandát súčasnej sudkyne za SR pri ESĽP so sídlom v Štrasburgu Alene Poláčkovej uplynul 28. decembra 2024. Sudkyňa vo funkcii zotrvala do 31. augusta 2025.
