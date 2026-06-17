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Vláda schválila koncepciu ochrany mäkkých cieľov
Dokument ukladá úlohy rôznym ministerstvám, ale aj štátnym úradom. Tie by tak mali rozpracovať koncepciu vo svojich podmienkach formou úloh.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 17. júna (TASR) - Vláda schválila Koncepciu ochrany mäkkých cieľov na roky 2026 - 2030. Ministerstvo vnútra, ktoré ju na rokovanie predložilo, v nej obsiahlo hlavné priority a ciele, ktoré majú viesť k zvýšeniu bezpečnosti mäkkých cieľov. Vyplýva to zo zverejneného materiálu.
„Problematika ochrany mäkkých cieľov je veľmi rozsiahla a síce sú jej parciálne časti rozpracované, systematický a ucelený prístup stále absentuje. Práve táto problematika si vyžaduje systémový prístup, ktorý presahuje rámec čiastkových opatrení a sústreďuje sa na koordinované činnosti na viacerých úrovniach,“ uviedol rezort v dokumente.
Ako zdôraznil, presne definované a vzájomne prepojené ciele sú základným pilierom dobre vybudovaného systému, ktorý má vedieť pružne a adekvátne reagovať na hrozby a zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti.
„Globálny cieľ koncepcie je zvýšiť bezpečnosť mäkkých cieľov prostredníctvom zvýšenia jeho odolnosti a zvýšenia pripravenosti prostredníctvom manažmentu rizík, odbornej prípravy a výmeny skúseností. Problematika ochrany mäkkých cieľov zasahuje do viacerých oblastí - od školstva a dopravy cez zdravotníctvo až po organizovanie športových či kultúrnych podujatí. Osobitnú kategóriu tvoria úrady prístupné verejnosti, ktoré predstavujú potenciálne ciele útoku,“ podotklo ministerstvo v koncepcii.
Dokument ukladá úlohy rôznym ministerstvám, ale aj štátnym úradom. Tie by tak mali rozpracovať koncepciu vo svojich podmienkach formou úloh. O plnení úloh potom majú informovať ministerstvo vnútra. Úrady a ministerstvá okrem toho dostanú i úlohy spojené so zvyšovaním odolnosti či pripravenosti.
Koncepcia okrem toho spomína i potrebu aktualizovať legislatívne a nelegislatívne materiály. Potrebné je aj vytvoriť systém pre monitorovanie a hodnotenie hrozby útoku na mäkké ciele. Koncepcia počíta aj s podporou preventívnych a vedeckých aktivít v tejto oblasti.
„Bezpečnosť dnes nemôžeme vnímať len ako reakciu na incident. Moderný štát musí vedieť rizikám predchádzať, včas ich identifikovať a byť pripravený na ich zvládnutie. Práve preto sme v posledných rokoch prijali viacero systémových opatrení. Reagovali sme na nové bezpečnostné výzvy vrátane bombových hrozieb voči školám, rastúcej agresivity v spoločnosti či útokov na verejných miestach v Európe,“ povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
„Problematika ochrany mäkkých cieľov je veľmi rozsiahla a síce sú jej parciálne časti rozpracované, systematický a ucelený prístup stále absentuje. Práve táto problematika si vyžaduje systémový prístup, ktorý presahuje rámec čiastkových opatrení a sústreďuje sa na koordinované činnosti na viacerých úrovniach,“ uviedol rezort v dokumente.
Ako zdôraznil, presne definované a vzájomne prepojené ciele sú základným pilierom dobre vybudovaného systému, ktorý má vedieť pružne a adekvátne reagovať na hrozby a zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti.
„Globálny cieľ koncepcie je zvýšiť bezpečnosť mäkkých cieľov prostredníctvom zvýšenia jeho odolnosti a zvýšenia pripravenosti prostredníctvom manažmentu rizík, odbornej prípravy a výmeny skúseností. Problematika ochrany mäkkých cieľov zasahuje do viacerých oblastí - od školstva a dopravy cez zdravotníctvo až po organizovanie športových či kultúrnych podujatí. Osobitnú kategóriu tvoria úrady prístupné verejnosti, ktoré predstavujú potenciálne ciele útoku,“ podotklo ministerstvo v koncepcii.
Dokument ukladá úlohy rôznym ministerstvám, ale aj štátnym úradom. Tie by tak mali rozpracovať koncepciu vo svojich podmienkach formou úloh. O plnení úloh potom majú informovať ministerstvo vnútra. Úrady a ministerstvá okrem toho dostanú i úlohy spojené so zvyšovaním odolnosti či pripravenosti.
Koncepcia okrem toho spomína i potrebu aktualizovať legislatívne a nelegislatívne materiály. Potrebné je aj vytvoriť systém pre monitorovanie a hodnotenie hrozby útoku na mäkké ciele. Koncepcia počíta aj s podporou preventívnych a vedeckých aktivít v tejto oblasti.
„Bezpečnosť dnes nemôžeme vnímať len ako reakciu na incident. Moderný štát musí vedieť rizikám predchádzať, včas ich identifikovať a byť pripravený na ich zvládnutie. Práve preto sme v posledných rokoch prijali viacero systémových opatrení. Reagovali sme na nové bezpečnostné výzvy vrátane bombových hrozieb voči školám, rastúcej agresivity v spoločnosti či útokov na verejných miestach v Európe,“ povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.