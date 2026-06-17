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Vláda schválila koncepciu ochrany mäkkých cieľov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Dokument ukladá úlohy rôznym ministerstvám, ale aj štátnym úradom. Tie by tak mali rozpracovať koncepciu vo svojich podmienkach formou úloh.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 17. júna (TASR) - Vláda schválila Koncepciu ochrany mäkkých cieľov na roky 2026 - 2030. Ministerstvo vnútra, ktoré ju na rokovanie predložilo, v nej obsiahlo hlavné priority a ciele, ktoré majú viesť k zvýšeniu bezpečnosti mäkkých cieľov. Vyplýva to zo zverejneného materiálu.

„Problematika ochrany mäkkých cieľov je veľmi rozsiahla a síce sú jej parciálne časti rozpracované, systematický a ucelený prístup stále absentuje. Práve táto problematika si vyžaduje systémový prístup, ktorý presahuje rámec čiastkových opatrení a sústreďuje sa na koordinované činnosti na viacerých úrovniach,“ uviedol rezort v dokumente.

Ako zdôraznil, presne definované a vzájomne prepojené ciele sú základným pilierom dobre vybudovaného systému, ktorý má vedieť pružne a adekvátne reagovať na hrozby a zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti.

„Globálny cieľ koncepcie je zvýšiť bezpečnosť mäkkých cieľov prostredníctvom zvýšenia jeho odolnosti a zvýšenia pripravenosti prostredníctvom manažmentu rizík, odbornej prípravy a výmeny skúseností. Problematika ochrany mäkkých cieľov zasahuje do viacerých oblastí - od školstva a dopravy cez zdravotníctvo až po organizovanie športových či kultúrnych podujatí. Osobitnú kategóriu tvoria úrady prístupné verejnosti, ktoré predstavujú potenciálne ciele útoku,“ podotklo ministerstvo v koncepcii.

Dokument ukladá úlohy rôznym ministerstvám, ale aj štátnym úradom. Tie by tak mali rozpracovať koncepciu vo svojich podmienkach formou úloh. O plnení úloh potom majú informovať ministerstvo vnútra. Úrady a ministerstvá okrem toho dostanú i úlohy spojené so zvyšovaním odolnosti či pripravenosti.

Koncepcia okrem toho spomína i potrebu aktualizovať legislatívne a nelegislatívne materiály. Potrebné je aj vytvoriť systém pre monitorovanie a hodnotenie hrozby útoku na mäkké ciele. Koncepcia počíta aj s podporou preventívnych a vedeckých aktivít v tejto oblasti.

„Bezpečnosť dnes nemôžeme vnímať len ako reakciu na incident. Moderný štát musí vedieť rizikám predchádzať, včas ich identifikovať a byť pripravený na ich zvládnutie. Práve preto sme v posledných rokoch prijali viacero systémových opatrení. Reagovali sme na nové bezpečnostné výzvy vrátane bombových hrozieb voči školám, rastúcej agresivity v spoločnosti či útokov na verejných miestach v Európe,“ povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
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