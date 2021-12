Vláda schválila nákup lieku Paxlovid, Lagevrio sa nakupovať nebude

Bratislava 22. decembra (TASR) – Slovensko nakúpi 32.100 balení lieku Paxlovid na liečbu ochorenia COVID-19. Na stredajšom rokovaní o tom rozhodla vláda s tým, že zároveň sa ruší nákup 35.000 balení lieku Lagevrio s účinnou látkou molnupiravír.



"Vzhľadom na aktuálny vývoj pandémie ochorenia COVID-19 je nevyhnutné zabezpečiť pre potreby občanov Slovenskej republiky dostupnosť všetkých najnovších možností liečby ochorenia COVID-19 v adekvátnych množstvách na základe dátových analýz v čo najkratšom čase," uviedol rezort zdravotníctva v predloženom materiáli. So zreteľom na uvedené je podľa ministerstva zdravotníctva nutné z hľadiska ochrany verejného zdravia občanov SR zaistiť akceleráciu dodávok liekov s obsahom liečiv zaradených do skupiny priamo pôsobiacich antivirotík pre perorálne podanie na liečbu ochorenia COVID-19.



Z tohto dôvodu navrhuje Ministerstvo zdravotníctva SR zrušiť nákup 35.000 balení lieku Lagevrio s účinnou látkou molnupiravír na liečbu ochorenia COVID-19 na základe výsledkov spoločného obstarávania Európskej komisie. Ten bol schválený uznesením vlády SR 24. novembra. Súčasne rezort zdravotníctva navrhuje nakúpiť 32.100 balení lieku Paxlovid s účinnými látkami PF-07321332 a ritonavír prostredníctvom otvoreného verejného obstarávania priamym rokovacím konaním.



Lieky by mali byť na Slovensku dostupné v priebehu prvých troch mesiacov budúceho roka. "Stále však platí, že najúčinnejšou ochranou a zároveň finančne najefektívnejšou je očkovanie," povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).