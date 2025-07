Vláda schválila návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv SNP

Púchov 2. júla (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 81. výročia Slovenského národného povstania. Celkové výdavky vychádzajú na 636.165 eur. Organizátormi osláv sú ministerstvá obrany, vnútra, zdravotníctva a kultúry a Úrad vlády SR. Oslavy sú naplánované na 29. augusta. Konať sa majú v Banskej Bystrici.



Ako uvádza predkladateľ, Slovenské národné povstanie možno právom považovať za jeden zo symbolov nášho boja za slobodu a demokraciu, teda hodnôt, ktoré predstavujú jeden z pilierov našej modernej štátnosti. „Dôstojné pripomínanie si hrdinstva a obetí jeho aktérov by preto malo byť dôležitou súčasťou formovania historickej pamäti občanov Slovenska,“ zdôvodnil predkladateľ.



Predbežný návrh programu pozostáva napríklad z pietneho aktu kladenia vencov, hudobno-kultúrneho programu pre verejnosť a sprievodných aktivít či slávnostnej vojenskej prísahy.



Finančné zabezpečenie osláv zahŕňa bezpečnostné opatrenia, policajné, hasičské a záchranárske zabezpečenie a zdravotnícku pomoc, odpadové hospodárstvo, sprievodné aktivity pre návštevníkov osláv, honoráre pre účinkujúcich, produkčné, materiálne a logistické zabezpečenie podujatia a náklady STVR.



Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) počas stredajšieho rokovania vlády priblížil, že tohtoročné oslavy výročia SNP budú v menšom rozsahu ako minulý rok. „Zachováme dostupnosť pre ľudí aj s určitými atraktívnymi prvkami programu, samozrejme, aj s prísahou, aj s podobnými vecami. Bude to zaujímavé, ale tentoraz nebude prehliadka a veľký galavečer, ale všetky ostatné veci budú v rámci voľného parku v Banskej Bystrici, aby to bolo dostatočne zaujímavé pre verejnosť aj pre mladú generáciu,“ povedal Kaliňák novinárom.