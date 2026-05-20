Vláda schválila návrh na vymenovanie nového generála

Na snímke Miroslav Lorinc. Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Generálporučík Miroslav Lorinc má byť vymenovaný do vojenskej hodnosti generál. Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila aj ďalšie povýšenia.

Plukovníci generálneho štábu Richard Király a Pavel Kožlej majú byť vymenovaní do vojenskej hodnosti brigádny generál. Brigádny generál Marek Banas by mal byť povýšený na generálmajora.

Generálov vymenúva a povyšuje prezident. Návrhy na vymenovanie profesionálnych vojakov do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR do vyššej generálskej hodnosti predkladá hlave štátu vláda na návrh ministra obrany.
