Vláda schválila návrh na zvýšenie platov lekárov

Bratislava 29. novembra (TASR) - Vláda v utorok schválila návrh na zvýšenie platov lekárov. Ide o reakciu na požiadavky Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Vládny kabinet zároveň odobril skrátené legislatívne konanie.



Zmena má podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zabezpečiť stiahnutie hromadných výpovedí lekárov, ale aj zamedziť poklesu záujmu o štúdium v oblasti zdravotníctva. Má tiež zabrániť odchodu zdravotníkov zo systému, prípadne ich presunu do iných štátov.



Koeficient minimálnej mzdy lekára by mal byť podľa návrhu od 1. januára 2023 pri atestovaných lekároch 2,5-násobok priemernej mzdy, pri neatestovaných lekároch 1,5-násobok. Okrem toho sa má zvyšovať podľa odpracovaných rokov praxe. Neatestovaným lekárom sa má za každý rok praxe zvýšiť plat o 0,015-násobok z priemernej mzdy, atestovaným lekárom o 0,025-násobok po dobu 30 rokov. Od 1. januára 2025 sa má atestovaným lekárom zvýšiť koeficient za odpracované roky na 0,03-násobok priemernej mzdy po dobu 30 rokov.



Rezort vyhlásil, že pracuje aj na splnení ďalších požiadaviek odborárov. Komunikuje tiež s riaditeľmi nemocníc. "Boli im dnes doručené dodatky k pracovným zmluvám v súvislosti so stiahnutím výpovedí," informoval.