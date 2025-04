Vláda schválila návrh na zvýšenie platov zamestnancov v školstve

Malá Lehota 30. apríla (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh na zvýšenie platov zamestnancov v školstve. Zaviesť chce aj príplatok za hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca ako spôsob nadtarifného odmeňovania zamestnancov v závislosti od ich výkonu a kvality vykonávanej práce. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov by sa mali od 1. septembra tohto roka zvýšiť o sedem percent a od 1. januára budúceho o ďalších päť percent. MŠVVaM zároveň chce od budúceho roka zaviesť príplatok pre učiteľov a odborných zamestnancov nad rámec plošného zvyšovania. Ten má v priemere zvýšiť platy o dve percentá. Riaditelia škôl by mali každý mesiac odmeňovať zamestnanca podľa kvality a výkonu, pričom výška odmeny by závisela od jeho zaradenia v platovej triede.



Tarify sa majú zvyšovať aj učiteľom vysokých škôl a výskumným a vývojovým zamestnancom, a to o sedem percent od septembra tohto roka a o ďalších sedem percent od januára budúceho roka. Rovnako aj zamestnancom, ktorí pôsobia v rezorte školstva. Nepedagogickí zamestnanci majú mať novú osobitnú stupnicu platových taríf.



Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) ocenil rozhodnutie vlády. „Bola to konsenzuálna dohoda v ťažkých konsolidačných časoch,“ upozornil s tým, že septembrové i januárové zvýšenie platov zamestnancov v školstve zvýši výdavky štátu v roku 2026 o približne 700 miliónov eur.



Drucker zvýraznil aj podporu tzv. zásluhovému odmeňovaniu zamestnancov škôl. „Riaditelia škôl po ňom volali už dlho, je potrebné, aby sme ho zavádzali aj do škôl,“ uviedol o pláne priznávania pohyblivej zložky platu na základe hodnotenia zamestnanca.



Cieľom novely zákona je reagovať na potrebu vytvorenia atraktívneho a stabilného pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov vzdelávacieho systému. „Cieľ návrhu zákona napĺňa Programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda SR zaviazala zabezpečiť každoročný rast miezd pedagógov a odborných zamestnancov a zlepšiť odmeňovanie nepedagogických pracovníkov škôl, vytvoriť finančné a nefinančné nástroje na riešenie nedostatku učiteľov v regiónoch alebo nedostatkových špecializáciách a podporiť opatrenia na zvyšovanie atraktivity zamestnania v školstve,“ uviedlo MŠVVaM v materiáli.



Novela bude mať dosah na výdavky verejnej správy. V tomto roku by malo ísť o výdavky v sume vyše 106 miliónov eur. V budúcom roku by išlo o vyše 679 miliónov eur.



Spolu s návrhom zákona bol predložený na rokovanie vlády SR návrh na skrátené legislatívne konanie. Novela nadväzuje na memorandum o spolupráci a sociálnom zmieri, ktoré uzavreli školskí odborári a rezort školstva.