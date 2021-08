Vláda schválila návrh nového COVID automatu

Bratislava 10. augusta (TASR) - COVID automat bude mať po novom päť farieb a namiesto národného prístupu preferovať okresný, ktorý zohľadní mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne. Nový automat, podľa ktorého sa riadia protipandemické opatrenia, schválila v utorok vláda.



Nový COVID automat zavádza päť farieb rizikovosti okresov - od zelenej (monitoring), cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia), až po čiernu (3. stupeň ohrozenia). Pri zmene farby sa má brať do úvahy okrem počtu nakazených napríklad aj zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov. Čím viac očkovaných v tejto skupine ľudí bude daný okres mať, tým bude väčšia šanca, že sa posunie do lepšej farby a napriek číslu nakazených v ňom budú platiť miernejšie opatrenia.



"Očkovanie osôb 50 plus znamená, že okres sa automaticky dostane do nižšej farby, pretože toto očkovanie predstavuje obrovský benefit pre zdravotnícky systém, ktorý sa odľahčí," vysvetlil vedúci Inštitútu zdravotníckych analýz (IZA) Matej Mišík. COVID automat sa bude aktualizovať každý týždeň, vždy na druhý až tretí pracovný deň. Nová farba okresu a s tým spojené opatrenia by mali vstúpiť do platnosti nasledujúci pondelok, vo výnimočných situáciách aj skôr.



Prevádzky sa po novom budú sami rozhodovať, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo zaočkovaných, testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, alebo všetkých vrátane neočkovaných a netestovaných. Podľa toho sa potom budú odvíjať aj ďalšie opatrenia. Ide napríklad o to, koľko ľudí môže byť v prevádzke, pričom platí, že v prípade očkovaných to bude bez obmedzenia počtu, a to až do čiernej farby okresu.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) avizoval tiež aplikáciu, ktorá umožní obchodníkom kontrolovať tzv. COVID pasy. V prípade, že si človek vyberie test, bude potrebovať antigénový, nie starší ako 24 hodín, alebo PCR test, nie starší ako 72 hodín.



"Prevádzky by to mali dopredu oznámiť, v akom režime fungujú a jeden z predpokladov, aby to fungovalo, je, že sa to bude dôsledne kontrolovať. Ak vybraný režim prevádzky nedodržia, budú sankcie. Presné detaily bude definovať Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vo vyhláške," spresnil Mišík. Možnosť vybrať si z troch režimov fungovania sa nevzťahuje na obchody. Dôvodom je, že v nich ľudia trávia menej času a mnohé z nich slúžia na zabezpečenie nevyhnutých životných potrieb.