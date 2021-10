Vláda schválila návrh príspevku pre pamätník M. R. Štefánika na Bradle

Bratislava 27. októbra (TASR) - Štát by mal každoročne poskytovať finančný príspevok na údržbu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) - pamätníka M. R. Štefánika na Bradle. Dotknuté samosprávy by od štátu mali dostávať rovnaké sumy, aké alokujú na údržbu pamätníka vo svojich rozpočtoch. Navrhlo to Ministerstvo kultúry (MK) SR v novele zákona, ktorú v stredu (27. 10.) schválila vláda.



Základným cieľom zákona je vytvoriť mechanizmus trvalého spolufinancovania základnej ochrany a rozvoja areálu mohyly, ktorý tvoria pamätník, národná kultúrna pamiatka Strážnica, prístupová cestná komunikácia, pozemné spevnené plochy, trávnaté plochy a lesné pozemky.



Navrhovaný finančný mechanizmus predstavuje účelovú dotáciu územným samosprávam na katastrálnom území, v ktorom sa areál nachádza. Ide o mesto Brezová pod Bradlom a obce Priepasné a Košariská v okrese Myjava.



Ministerstvo kultúry (MK) SR poskytne účelovú dotáciu zo svojej rozpočtovej kapitoly v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok. "Navrhuje sa finančný príspevok najviac vo výške finančných príspevkov jednotlivých obcí schválených na tento účel v ich rozpočte na príslušný rozpočtový rok," uviedlo ministerstvo v dôvodovej správe k zákonu.



Ako doplnilo ministerstvo, v súčasnosti by mohli samosprávy požiadať len o dotáciu z dotačného programu MK SR Obnovme si svoj dom, ktorý sa zameriava na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Na dotáciu však nie je právny nárok.