Vláda schválila nový zákon o príspevkoch z fondov EÚ

Bratislava 12. januára (TASR) - Vláda s pripomienkou schválila a posunula do parlamentu zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie (EÚ) z dielne ministerky pre investície Veroniky Remišovej (Za ľudí). Legislatíva upravuje právne vzťahy pri poskytovaní eurofondov z nového programového obdobia na roky 2021 – 2027 postup a podmienky poskytovania, práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním, pôsobnosť orgánov štátnej správy a územnej samosprávy a zodpovednosť za porušenie podmienok.



Zákon určuje, že centrálnym koordinačným orgánom eurofondov je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Platobným orgánom pre jednotlivé európske fondy je Ministerstvo financií (MF) SR.



Legislatíva zriaďuje Radu partnerstva a Kooperačnú radu udržateľného mestského rozvoja, a to s cieľom územného rozvoja.



Podľa zákona má na ochranu finančných záujmov EÚ v kontexte eurofondov dohliadať Úrad vlády SR. Medzi inými bude zhromažďovať údaje o nezrovnalostiach od subjektov verejnej správy a vykonávať kontrolu.



Zákon tiež určuje, kto je riadiacim orgánom pri eurofondoch, aké sú jeho povinnosti a práva. To isté určuje aj pri sprostredkovateľskom orgáne. Legislatíva tiež definuje činnosť orgánu auditu.



Legislatíva podrobne opisuje, aký je postup pri poskytovaní príspevku a aké sú náležitosti výzvy, na základe ktorej podáva žiadateľ žiadosť. Pred vyhlásením klasickej výzvy môže poskytovateľ vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov.



Zákon ošetruje aj náležitosti konania o žiadosti či odvolania.



Podľa legislatívy sa bude osobitne postupovať pri poskytovaní príspevku napríklad na národné projekty, projekty integrovanej územnej investície, projekty z programu Interact či na projekty z programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Českom alebo Slovenskom a Rakúskom.



EÚ umožňuje poskytnúť eurofondy aj na finančné nástroje, za určitých podmienok. Legislatíva určuje možnosti poskytnutia príspevku na finančný nástroj a pravidlá.



Zákon hovorí aj o tom, ako môže poskytovateľ či ďalšie subjekty vykonať finančnú opravu, ako sa má postupovať pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, ak už prijímateľ dostal časť príspevku, či ako treba postupovať pri správe pohľadávok. Zákon ošetruje aj náležitosti dohody o splátkach či odklade plnenia a definuje aj to, kedy dochádza ku konfliktu záujmov a ako potom postupovať.



Legislatíva hovorí aj o spracúvaní osobných údajov, zverejňovaní informácií a o pokutách. Ak sa pri audite zistí nedodržanie lehôt zo strany poskytovateľa, štát mu môže uložiť pokutu do 10.000 eur.



Vláda navrhuje účinnosť zákona od 1. mája tohto roka a pri jednej z častí od 1. júla tohto roka.