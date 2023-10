Vláda schválila obstaranie systémov protivzdušnej obrany

Bratislava 4. októbra (TASR) - Vláda schválila zámer Ministerstva obrany (MO) SR na obstaranie systémov protivzdušnej obrany (PVO). Nákupy sa budú realizovať formou medzivládnych dohôd. O obstaraní mobilného systému stredného dosahu bude rezort rokovať s Izraelom. Prenosné komplety protivzdušnej obrany veľmi krátkeho dosahu by mohlo Slovensko kúpiť od Poľska. Zmluvy musí pred podpisom odobriť vláda. Náklady na oba typy systémov sú 193,98 milióna eur.



Ide o prvú etapu akvizície palebných prostriedkov protivzdušnej obrany. "V prípade neuskutočnenia navrhovanej investície SR v rámci spôsobilosti protivzdušnej a protiraketovej obrany v horizonte troch až piatich rokov úplne stratí schopnosti palebných prostriedkov pozemných systémov protivzdušnej obrany," skonštatoval rezort. Súčasťou kontraktu bude uzatvorenie opcií na dodávky predmetných systémov v ďalších etapách príslušných projektov a zároveň na tvorbu potrebných zásob munície.



Ministerstvo tiež upozornilo, že vzhľadom na význam, rozsah a vysokú finančnú náročnosť projektu vyzbrojovania je na úspešnú realizáciu nevyhnutné zabezpečenie stabilného financovania v celom cykle obranného plánovania. Prípadné vyčlenenie nižšieho objemu finančných prostriedkov v jednotlivých rokoch by znamenalo posun reálnych dodávok.



O obstaraní mobilného systému stredného dosahu bude Slovensko rokovať s Izraelom. Za obstarávaciu cenu 128,1 milióna eur by sa mala obstarať súprava BARAK-MX v konfigurácii s pracoviskom riadenia paľby, novým streleckým radarom a tromi odpaľovacími zariadeniami schopnými niesť a odpáliť po osem rakiet vrátane prvotného balíka munície, podporných zariadení, automobilových nosičov, integrácie do systémov velenia a riadenia OS SR a balíka integrovanej logistickej podpory, zahŕňajúceho počiatočný výcvik, špeciálne náradie a kontrolno-meraciu aparatúru, zásobu náhradných dielov a záručný servis po dobu dvoch rokov. Na druhom mieste je druhá izraelská ponuka, nasleduje nemecká a francúzska ponuka.



Poľsko ponúklo Slovensku 36 prenosných kompletov protivzdušnej obrany Piorun vrátane prvotného balíka munície a balíka integrovanej logistickej podpory, zahŕňajúceho počiatočný výcvik, dokumentáciu, simulátory, špeciálne náradie a kontrolno-meraciu aparatúru, zásobu náhradných dielov a záručný servis po dobu dvoch rokov za obstarávaciu cenu 65,88 milióna eur. Po Poľsku nasledujú v hodnotení rezortu obrany Švédsko, Francúzsko a Južná Kórea.