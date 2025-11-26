< sekcia Slovensko
Vláda schválila poskytnutie finančnej pomoci z EÚ na nákup pre armádu
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) má podľa vládou schváleného uznesenia predložiť Európskej komisii žiadosť o čerpanie peňazí a investičný plán ešte do konca novembra.
Autor TASR
Vyšný Orlík 26. novembra (TASR) - Nákup zbraní či vozidiel pre armádu bude spolufinancovaný pôžičkou z európskeho Nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu posilnením európskeho obranného priemyslu (nástroj SAFE). Ministerstvo obrany plánuje vyčerpať celý objem nástroja alokovaný na obranu Slovenska. Požičať by si tak mohlo viac ako 2,3 miliardy eur. Celkovo bude nástroj SAFE úplne alebo čiastočne financovať deväť investičných projektov. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na výjazdovom rokovaní vo Vyšnom Orlíku v okrese Svidník schválila vláda.
„Berúc do úvahy aj ďalšie flexibilné prvky nástroja SAFE (ako poskytnutie zálohovej platby, odloženie splátky) predstavuje tento nástroj pre Slovensko nový atraktívny zdroj financovania strategických priorít, ktorému je potrebné venovať zvýšenú pozornosť,“ uviedlo v materiáli ministerstvo obrany, ktoré ho na rokovanie vlády predložilo.
Rezort v dokumente spomenul deväť investičných projektov. Najdrahším z nich je nákup ťažkých terénnych nákladných vozidiel na zabezpečenie logistickej podpory Ozbrojených síl SR. Predpokladá, že autá budú spolu stáť takmer 1,8 miliardy eur. Necelých 1,6 miliardy eur zafinancuje prostredníctvom úveru z nástroja SAFE. Na nákup týchto áut by tak išla viac ako polovica celej čerpanej sumy.
Okrem toho ministerstvo spomína aj obstaranie ručných zbraní v hodnote takmer 85,5 milióna eur či protidronového systému za 1,5 milióna eur. Tieto projekty plánuje rezort plne financovať z úveru. Celkovo ministerstvo v materiáli spomenulo investície za vyše 5,2 miliardy eur.
Niektoré projekty vláda okrem toho určila za strategické investície „z dôvodu, že ide o projekty, ktoré Ministerstvo obrany SR, okrem iného, vykonáva vo verejnom záujme a plánované investičné výdavky na realizáciu investičného projektu sú najmenej 50 miliónov eur“.
