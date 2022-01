Bratislava 7. januára (TASR) - Vláda na svojom online rokovaní v piatok schválila pozastavenie COVID automatu do 18. januára vrátane. Vyplýva to zo schváleného uznesenia, potvrdila to hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. COVID automat pozastavili pôvodne počas zákazu vychádzania. Keďže zákaz od pondelka (10. 1.) nebude platiť, musela vláda opäť rozhodnúť o pozastavení COVID automatu.



"Vláda schválila pozastavenie COVID automatu do 18. januára vrátane. V zmysle uznesenia vlády SR COVID automat bol pozastavený počas zákazu vychádzania. Keďže zákaz vychádzania sa končí v najbližšiu nedeľu, od pondelka by začal automaticky platiť COVID automat, preto vláda SR musela rozhodnúť o jeho pozastavení," priblížila Eliášová.



Od pondelka už nebude platiť nočný zákaz vychádzania. V platnosti ostávajú všetky doterajšie opatrenia, ktoré sa týkajú obchodov, prevádzok služieb, hotelových zariadení, lyžiarskych stredísk či cestovania v diaľkových linkách. Núdzový stav a zákaz zhromažďovania nad šesť osôb v platnosti zostávajú.