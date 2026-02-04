Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vláda schválila stratégiu kyberbezpečnosti, má posilniť ochranu štátu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Stratégia má stanovený hlavný cieľ systematicky posilňovať kybernetickú ochranu štátu, aby boli zabezpečené ochrana práv a bezpečnosť občanov či chránená kritická infraštruktúra.

Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Vláda SR na stredajšom zasadnutí schválila Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2026 až 2030. Na jej základe bude pripravený aj akčný plán pre jednotlivé ministerstvá a iné orgány. Návrh stratégie predložil na rokovanie vládneho kabinetu Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).

Návrh stratégie je východiskovým strategickým dokumentom, ktorý nadväzuje na predchádzajúce strategické dokumenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti a je vypracovaný v súlade s vyvíjajúcim sa právnym rámcom Európskej únie, tzn. priamo zohľadňuje povinnosti vyplývajúce z kľúčových právnych aktov,“ uviedol úrad v materiáli.

Stratégia má stanovený hlavný cieľ systematicky posilňovať kybernetickú ochranu štátu, aby boli zabezpečené ochrana práv a bezpečnosť občanov či chránená kritická infraštruktúra.

Národná stratégia stojí podľa dokumentu na viacerých pilieroch. Medzi nimi je napríklad budovanie národných kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti či medzinárodná spolupráca. „Jednotlivé piliere obsahujú charakteristiku východiskového stavu, opis cieľového stavu a návrh opatrení, ktorými sa cieľový stav má dosiahnuť,“ doplnil predkladateľ v dokumente.
.

