Vláda schválila stratégiu na zabezpečenie kybernetickej obrany SR

Bratislava 11. mája (TASR) - Na zabezpečenie kybernetickej obrany štátu je potrebné rozvíjať plnohodnotné národné spôsobilosti kybernetickej obrany, budovať a rozvíjať nasaditeľné kybernetické spôsobilosti Ozbrojených síl SR a postupovať v súlade s medzinárodnými záväzkami. Vyplýva to zo Stratégie kybernetickej obrany SR, ktorú v stredu schválila vláda.



Stratégia z dielne Ministerstva obrany (MO) SR navrhuje aj posilnenie spolupráce medzi civilným a vojenským sektorom. Rezort obrany má kooperovať so štátnymi inštitúciami, ako sú Národný bezpečnostný úrad a Slovenská informačná služba, ale aj so súkromným a akademickým sektorom pôsobiacim v oblasti obrany.



Štát by sa mal zamerať aj na zvyšovanie odbornosti a povedomia v oblasti kybernetickej obrany. "Riziko zlyhania ľudského faktora nie je možné nikdy plnohodnotne odstrániť, ale je ho možné výrazne zredukovať prostredníctvom budovania bezpečnostného povedomia a odborného vzdelávania na úrovni používateľa, experta a riadiaceho pracovníka," upozorňuje materiál.



Rezort obrany by sa mal podľa stratégie tiež sústrediť na zlepšovanie povedomia o kybernetických hrozbách prostredníctvom zdieľania informácií a hodnotení, napríklad na národných a medzinárodných platformách. Zamerať sa treba tiež na podporu vzdelávania, výcviku a cvičenia.



Opatrenia zo stratégie ministerstvo obrany podrobnejšie rozpracuje vo forme úloh v samostatnom dokumente - akčnom pláne, ktorý má predložiť do 30. septembra. Plnenie stratégie bude každoročne vyhodnocovať Rada na zabezpečenie kybernetického priestoru, zriadená v pôsobnosti rezortu obrany.



Stratégia platí na obdobie piatich rokov. Aktualizovať sa má pri zásadnej zmene vývoja v oblasti bezpečnostného prostredia, technologického rozvoja, vývoja problematiky kybernetickej obrany NATO a EÚ a vývoja vojenstva, na základe získaných praktických skúseností a pri zásadnej zmene zdrojového rámca zabezpečovania kybernetickej obrany SR.