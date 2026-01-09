Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 9. január 2026Meniny má Alexej
< sekcia Slovensko

Vláda schválila stratégiu odolnosti kritických subjektov

.
Na snímke minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) prichádza na 122. schôdzu vlády SR v piatok 9. januára 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Štát by mal podľa materiálu vytvoriť dynamický systém s jasnými postupmi pre rôzne typy hrozieb.

Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Vláda SR na piatkovom zasadnutí schválila stratégiu odolnosti kritických subjektov. Má zabezpečiť zvýšenie odolnosti kritickej infraštruktúry. Rezort vnútra, ktorý ju pripravil, sľubuje prechod na proaktívnejší a dynamickejší prístup k ochrane.

„Pôvodný model ochrany a obrany prvkov kritickej infraštruktúry sa zameriaval skôr na statické a reaktívne opatrenia po vzniku udalosti. Nová stratégia prechádza od pasívneho modelu ochrany k dynamickému a proaktívnemu systému, založenému na hodnotení rizík, prevencii a reziliencii. Nová legislatíva v podobe zákona o kritickej infraštruktúre vyžaduje pravidelné hodnotenie rizík kritickými subjektmi. Cieľom je pochopiť najväčšie hrozby a zmierniť ich riziko, ako aj dôsledky,“ uviedlo ministerstvo v materiáli.

Štát by mal podľa materiálu vytvoriť dynamický systém s jasnými postupmi pre rôzne typy hrozieb. „To zahŕňa aj lepšiu koordináciu medzi štátnymi orgánmi a kritickými subjektami,“ podotklo ministerstvo v dokumente. Z materiálu vyplývajú úlohy nielen pre rezort vnútra, ale aj pre ministerstvá hospodárstva, dopravy, zdravotníctva či financií.
.

Neprehliadnite

EURÓPU ZASIAHLA BÚRKA GORETTI: Zatvárajú školy a kolabuje doprava

Blanár vyjadril podporu šéfovi dánskej diplomacie ohľadom Grónska

Fico: SR a ČR obnovia spoločné rokovania vlád, najbližšie bude v Česku

Autobus pri Rankovciach zišiel z cesty, boli v ňom prevažne deti