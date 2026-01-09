< sekcia Slovensko
Vláda schválila stratégiu odolnosti kritických subjektov
Štát by mal podľa materiálu vytvoriť dynamický systém s jasnými postupmi pre rôzne typy hrozieb.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Vláda SR na piatkovom zasadnutí schválila stratégiu odolnosti kritických subjektov. Má zabezpečiť zvýšenie odolnosti kritickej infraštruktúry. Rezort vnútra, ktorý ju pripravil, sľubuje prechod na proaktívnejší a dynamickejší prístup k ochrane.
„Pôvodný model ochrany a obrany prvkov kritickej infraštruktúry sa zameriaval skôr na statické a reaktívne opatrenia po vzniku udalosti. Nová stratégia prechádza od pasívneho modelu ochrany k dynamickému a proaktívnemu systému, založenému na hodnotení rizík, prevencii a reziliencii. Nová legislatíva v podobe zákona o kritickej infraštruktúre vyžaduje pravidelné hodnotenie rizík kritickými subjektmi. Cieľom je pochopiť najväčšie hrozby a zmierniť ich riziko, ako aj dôsledky,“ uviedlo ministerstvo v materiáli.
Štát by mal podľa materiálu vytvoriť dynamický systém s jasnými postupmi pre rôzne typy hrozieb. „To zahŕňa aj lepšiu koordináciu medzi štátnymi orgánmi a kritickými subjektami,“ podotklo ministerstvo v dokumente. Z materiálu vyplývajú úlohy nielen pre rezort vnútra, ale aj pre ministerstvá hospodárstva, dopravy, zdravotníctva či financií.
