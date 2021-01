Vláda schválila vyčlenenie 5000 vojakov na pomoc s testovaním

Bratislava 16. januára (TASR) – Pri testovaní obyvateľov Slovenskej republiky pomôže do 5000 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Vyčlenenie tohto počtu vojakov v termíne od prijatia uznesenia do 30. júna 2021 na potreby testovania schválila vláda na sobotňajšom mimoriadnom rokovaní, na ktorom sa mala zaoberať podobou plošného testovania v najbližšom období.



Vláda sa mala už na štvrtom zasadnutí počas aktuálneho týždňa zaoberať tým, či sa uskutoční celoplošné testovanie na Slovensku. Presadzuje ho predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO), ktorý zámer oznámil v pondelok (11. 1.). Proti celoplošnej forme je strana SaS i ďalší koaličný partner Za ľudí, ktorí presadzujú cielené testovanie v ohniskách nákazy a najpostihnutejších regiónoch. Za testovanie v najpostihnutejších regiónoch sú aj odborníci. Poukazujú na to, že celoplošné testovanie v súčasnej situácii predstavuje viac rizík ako benefitov - upozorňujú na možnosť šírenia nákazy i ochorení v chladnom počasí, rovnako tak na nezmyselné vyčerpávanie potenciálu zdravotníkov.