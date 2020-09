Slovenskí vojaci posilnia misie v Mali a v Stredoafrickej republike

Bratislava 9. septembra (TASR) – Výcvikové misie Európskej únie (EÚ) v Afrike by mohli od októbra posilniť slovenskí vojaci. Ministerstvo obrany (MO) SR navrhlo vyslanie do 15 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR do EUTM Mali a najviac štyroch vojakov do EUTM RCA v Stredoafrickej republike. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.



"V nadväznosti na zvyšujúce sa požiadavky EÚ voči jej členským štátom z hľadiska ich angažovania v uvedených regiónoch Afriky z dôvodu dlhodobých nepokojov v tejto oblasti, SR má záujem pripojiť sa k svojim partnerom a prispieť k bezpečnosti celého regiónu prostredníctvom poskytnutia príspevku v rámci EUTM Mali a EUTM RCA," uvádza sa v materiáli. Slovenská republika už má skúsenosť z predchádzajúceho pôsobenia v rámci EUTM Mali, podotkli predkladatelia.



V afrických misiách by sa mali slovenskí vojaci zapojiť do výcviku miestnych ozbrojených síl, poskytovať im poradenstvo, prispievať k rozvoju vojenského vzdelávania a plniť úlohy príslušného veliteľstva. V Mali majú zabezpečovať aj poradenstvo a výcvik v rámci veliteľstva Spoločných ozbrojených síl štátov skupiny G5 Sahel. Výzbroj vojakov má v oboch misiách tvoriť dlhá a krátka ručná zbraň.



Návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do vojenských výcvikových misií EÚ v Malijskej republike a Stredoafrickej republike musí odsúhlasiť ešte Národná rada SR.