Vláda schválila zámer vybudovať v Prešove modernú vojenskú nemocnicu

Bratislava/Prešov 17. apríla (TASR) - Prešovská nemocnica by mala k 1. júlu 2024 prejsť do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany (MO) SR. Vyplýva to zo zámeru na zaradenie štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana Prešov do systému vojenského zdravotníctva, ktorý v stredu schválila vláda. Zmena súvisí s projektom vybudovania nového moderného komplexu vojenskej nemocnice.



"V hierarchii vojenského zdravotníctva bude FNsP Prešov nemocnicou s najvyšším typom vojenského zdravotníckeho zariadenia na úrovni ROLE 4 v zmysle štandardov NATO predurčených na poskytovanie ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti, tak aj širokého spektra komplexnej liečby," uviedol rezort obrany v návrhu.



Cieľom zmeny je rozšírenie kapacít a rekonštrukcia súčasných objektov. Nový komplex by mal priniesť posilnenie a rozšírenie vojenského zdravotníctva a tiež zásadné zlepšenie zdravotnej starostlivosti na východnom Slovensku. "Ambíciou sú aj umiestnenia nemocnice na popredných priečkach v hodnoteniach a prieskumoch spokojnosti pacientov," dodalo ministerstvo obrany.



Nová vojenská nemocnica by tiež mala rozvíjať špecializované vzdelávanie zamerané na vojenské zdravotníctvo. "Zámerom MO v ďalšom období je aj zriadenie strednej odbornej vojenskej školy v areáli fakultnej nemocnice, minimálne s jedným študijným odborom pre potreby vojenského zdravotníctva. Využitím už existujúcej spolupráce prešovskej nemocnice so strednými zdravotníckymi školami sídliacimi v meste, ako aj Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity a Lekárskou fakultou UPJŠ Košice, ako aj s prípadným postupným nadviazaním spolupráce s ďalšími lekárskymi a zdravotníckymi fakultami dôjde k vybudovaniu kvalitného systému vzdelávania a výchovy kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov pre potreby Ozbrojených síl Slovenskej republiky," dodal rezort.



Prešovská fakultná nemocnica je treťou najväčšou štátnou nemocnicou na Slovensku s kapacitou 1233 lôžok a v rámci Prešovského kraja je dominantným poskytovateľom najmä ústavnej zdravotnej starostlivosti. S počtom viac ako 200 zamestnancov patrí k najväčším zamestnávateľom v Prešovskom kraji. Nemocnica aktuálne čelí vážnym problémom so zadlženosťou voči dodávateľom, zdravotným poisťovniam i Sociálnej poisťovni. Záväzky po lehote splatnosti k 31. 1. 2024 predstavujú viac ako 80 miliónov eur, z toho exekučné konania sú v objeme viac ako 30,5 milióna eur.