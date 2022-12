Vláda schválila zdravotníkom stabilizačné príspevky vo výške 5000 eur

Bratislava 5. decembra (TASR) - Vláda v pondelok schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5000 eur. Opatrenie si má celkovo vyžiadať 200 miliónov eur. Zdravotníci sa musia zaviazať, že zostanú v nemocnici či záchranke pracovať tri roky. Podporiť by sa podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) malo 39.500 zdravotníkov okrem lekárov.



"Takýmto spôsobom jasne ukazujeme, že celé zdravotníctvo je pre nás kľúčové a je pre nás najväčšou prioritou," povedal Heger s tým, že vláda robí kroky nielen na stabilizáciu personálu a získanie nových lekárov, ale aj kroky na obnovu celej infraštruktúry nemocníc.



Stabilizačný príspevok vyplatí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý splnil podmienky, najneskôr do 31. decembra.



Vláda zároveň uložila ministrovi práce Milanovi Krajniakovi (Sme rodina) predložiť do konca roka návrh úpravy na zabezpečenie poskytnutia stabilizačného príspevku zdravotníckym pracovníkom v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckym pracovníkom a opatrovateľom vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Podporených sestier a fyzioterapeutov v zariadení sociálnych služieb by malo byť 3000, výška stabilizačného príspevku by pre nich mala predstavovať 4000 eur. Opatrovateľky a nižší zdravotnícky personál by mali dostať 3000 eur.



Krajniak označil príspevok za snahu o pomoc sektoru sociálnych služieb. Ozrejmil, že vyplácaný bude podobne ako v zdravotníctve po podpise zmluvy. Rozdiel bude v tom, že v zariadeniach sociálnych služieb sa príspevky vyplatia z technických dôvodov až v januári, aby sa stihli rozdistribuovať. "Zariadenia sociálnych služieb sú neštátne, mestské, obecné, krajské. Tam musíme pripraviť nariadenie vlády, ktorým budú môcť o príspevok jednotlivé zariadenia požiadať," ozrejmil.



Pri vyplácaní príspevkov sa podľa jeho slov nediferencuje, koľko rokov má kto odpracovaných, podstatný má byť záväzok ďalej v zariadení pracovať. Minister hovorí o trojročnej lehote. Dodal, že sa diskutovalo aj o možnosti náborového príspevku. Najprv však podľa jeho slov potrebujú zvládnuť distribúciu týchto príspevkov.



Ministri tiež vysvetlili, že príspevky budú zdanené, ale bez odvodov. Náklady majú byť na strane zamestnanca v rámci koncoročného zúčtovania.